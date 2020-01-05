с чего всё началось

Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

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