с чего всё началось

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирусная инфекция (COVID-19) отличается от гриппа. В ведомстве отметили, что оба вируса являются респираторными заболеваниями и передаются при контакте и воздушно-капельным путем, однако имеют разную скорость передачи.

Роспотребнадзор рассказал об отличии коронавируса от гриппа

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Религия В РПЦ допустили проверку прихожан на коронавирус Москва, 14 марта 2020, 17:22 — REGNUM Посещать на дому больных коронавирусом собираются православные священники, заявил 14 марта руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».