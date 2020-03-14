Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоспотребнадзор рассказал об отличии коронавируса от гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирусная инфекция (COVID-19) отличается от гриппа. В ведомстве отметили, что оба вируса являются респираторными заболеваниями и передаются при контакте и воздушно-капельным путем, однако имеют разную скорость передачи.
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 на сайте ведомства отмечается, что у гриппа более короткие инкубационный период и серийный интервал (время между последовательными случаями).
РИА Новости06:33

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Роспотребнадзор назвал различия коронавируса и гриппа

Телеканал 360°09:28

Роспотребнадзор рассказал об отличии коронавируса от гриппа

Известия09:12

Специалисты рассказали об отличиях коронавируса от гриппа

РЕН ТВ06:36

Роспотребнадзор назвал различия COVID-19 и гриппа

ТАСС07:49

Роспотребнадзор назвал ключевые отличия коронавируса от гриппа

News.ru07:33

Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

URA.Ru08:36

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

РИА Новости06:33
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Футбол

«Зенит» громит «Урал» после первого тайма 22-го тура РПЛ

REGNUM 10:18
Кино

Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»

Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Live24 вчера в 05:29
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ вчера в 03:47
Общество

Европейский союз прекращает существование – итальянцев бросили наедине с бушующей эпидемией

Как ранее сообщал News Front, Италия стала европейским эпицентром эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Новостной фронт 07:51
Общество

Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:19
Футбол

Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
RT на русском 02:00
Политика

Мишустин намерен усилить меры борьбы с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин решил усилить меры по борьбе с распространением коронавируса в стране.
iReactor 10:06
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
РБК 10:01
Политика

Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса.
Lenta.ru 07:58
Армия и оружие

Российские войска получат новые бронеавтомобили

Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
ГЛАС.RU вчера в 08:07
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Хоккей

«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Коммерсантъ 06:59
Здоровье

Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток

В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИАМО вчера в 10:16
Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
Здоровье

Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей

Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Коммерсантъ 08:54
Футбол

Президент «Оренбурга»: «Ребята постарались, но фортуна была на стороне «Спартака»

Максименко сделал пять сэйвов, как минимум должна была быть ничья. Ребята постарались, но фортуна была на стороне гостей.
Матч ТВ 10:32
Общество

Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Компания Apple закрывает розничные магазины за пределами Китая на две недели на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 05:37
Финансы

Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61

Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Вести.Ru вчера в 04:17
Футбол

Тедеско из-за дисквалификации пропустит матч с «Арсеналом»

Sport.ru 08:28
Музыка

Солист Little Big рассказал о съемках клипа к Евровидению

Участники группы Little Big рассказали, как проходили съемки видеоклипа на композицию "Uno", с которой они представят Россию на Евровидении.
РИА Новости 02:13
Политика

В Киеве проходит марш добровольцев, несмотря на карантин

РИА Новости 07:02
Экономика

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
РИА Новости 05:38
Общество

В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении с 16 марта режима повышенной готовности на территории региона из-за двух случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемерово, обнаруженных в субботу, сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
РИА Новости 09:29
Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Ведомости 07:05
Политика

Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которую возмутила возможность прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.
РИА Новости 08:17
Политика

Министры обороны Турции и Великобритании прибыли на границу Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Великобритании Бен Уоллес приехали на турецко-сирийскую границу, где их оповестили о положении вынужденных переселенцев в Идлибе.
Политика Сегодня 10:14
Общество

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс вчера в 08:33
Общество

Ельцин Центр приостановит работу из-за коронавируса

Ельцин Центр с 16 марта временно приостанавливает свою работу из-за угрозы распространения коронавируса.
Znak.com 05:40
Религия

В РПЦ допустили проверку прихожан на коронавирус

Москва, 14 марта 2020, 17:22 — REGNUM Посещать на дому больных коронавирусом собираются православные священники, заявил 14 марта руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
REGNUM 10:22
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов

«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва–Тюмень, Иркутск–Москва, Москва–Челябинск»,— сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 09:58
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