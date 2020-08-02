Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Смотрите также
В пяти регионах России заболеваемость коронавирусом выросла
В Берлине в ходе протестных акций пострадали 45 полицейских
«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
В Москве десантники подрались с росгвардейцами
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
В США назвали «последний подарок» Трампа Путину
Netflix выпустит сериал по мотивам игры Splinter Cell
ВМС и ВВС США провели совместные учения в Черном море
Минздрав РФ призвал пожилых людей и «хроников» пока не путешествовать
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
В Москве десантники подрались с росгвардейцами
«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет
Минздрав РФ призвал пожилых людей и «хроников» пока не путешествовать
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
В Минздраве предложили поднять акцизы на табак
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус. Как сообщают "Вести", она также подчеркнула, что годится любое средство заданной концентрации.В источнике
Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали.
Подробнее о событии
Коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства, заявила глава Роспотребнадзора
Комсомольская правда07:13