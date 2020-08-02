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РИА Новости
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус. Как сообщают "Вести", она также подчеркнула, что годится любое средство заданной концентрации.В источнике
Анна Поповароссийский политик
Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали.
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах

РИА Новости08:50
ТАСС

Попова заявила, что коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства

ТАСС06:18
Lenta.ru

Роспотребнадзор назвал убивающие коронавирус средства

Lenta.ru07:15
Комсомольская правда

Коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства, заявила глава Роспотребнадзора

Комсомольская правда07:13
Известия

Попова рассказала о влиянии дезинфицирующих средств на COVID-19

Известия06:59
РЕН ТВ

Попова рассказала, как убить коронавирус

РЕН ТВ06:44
RT на русском

Попова: коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства

RT на русском07:20
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«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета05:41
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Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом

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РИА Новости08:37
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Девять морпехов США погибли в утонувшем БТР

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Газета.Ruвчера в 13:39
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В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»

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