Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, утверждает, что коронавирус может убить любое дезинфицирующее средство. Как сообщает ToDay News Ufa, согласно словам Поповой, любой дезинфектант заданной концентрации способен уничтожить вирус.

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