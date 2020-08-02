Коронавирус
ToDay News UfaРоспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Анна Попова, глава Роспотребнадзора, утверждает, что коронавирус может убить любое дезинфицирующее средство. Как сообщает ToDay News Ufa, согласно словам Поповой, любой дезинфектант заданной концентрации способен уничтожить вирус.
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Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали.
— Анна Попова, российский политикТелеканал 360° 07:40
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Коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства, заявила глава Роспотребнадзора
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