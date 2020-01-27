Здоровье
Российская газетаРоспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора подготовили пакет мер для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории РФ. Главный санитарный врач страны разработал постановление, которое определяет основной перечень соответствующих мероприятий.
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с чего всё началось
На сайте Роспотребнадзора опубликовано сообщение, согласно которому, 24 января разработано постановление главного государственного санитарного врача.Телеканал 360°вчера в 20:15
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Роспотребнадзор примет меры для борьбы с короновирусом. Тем временем число жертв увеличилось до 80
Телеканал 360°вчера в 20:15
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