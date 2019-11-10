с чего всё началось

В Роспотребнадзоре заявили о создании нового подхода в лечении хронического гепатита B. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Методика разработана на основе геномного редактирования.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.

Наука Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.

Экономика В России стали пить меньше пива Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов отмечает, что растут также продажи пива с разными вкусами – сорта с фруктовыми добавками, ароматизированное пиво.

Общество Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).

Политика Штайнмайер отметил вклад Горбачева в ликвидацию Берлинской стены Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил заслуги бывшего президента СССР Михаила Горбачева в ликвидации Берлинской стены, разделявшей страну на два государства.

Политика Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.

Экономика С зарплаты россиян собираются взимать новые платежи С зарплаты сотрудников предлагают взимать дополнительные взносы – на случай утраты заработной платы из-за банкротства работодателя.

Авто Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.

Происшествия Против руководства СПБГУ собирают петицию из-за убийства студентки В субботу, 9 ноября, в интернете на портале change.org появилась петиция, авторы которой призывают привлечь к ответственности руководство Петербургского университета после трагической гибели бывшей студентки ВУЗа Анастасии Ещенко.

Политика В партии Зеленского сменился глава Во главе партии президента Украины Владимира Зеленского встал Александр Корниенко.

Политика Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

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Общество Стало известно о переносе климатической зимы в Москве Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.

Происшествия В квартире историка СПбГУ Соколова нашли целый арсенал оружия Полицейские нашли в квартире доцента кафедры истории СПбГУ Олега Соколова, где он убил и расчленил тело своей бывшей студентки, целый арсенал оружия с патронами и топорами.

Происшествия Турист погиб при сходе лавины в Хакасии В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.

Здоровье Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.

Здоровье Эксперты сравнили вред маргарина и пальмового масла Еще при СССР существовал ГОСТ, согласно которого очищенное пальмовое масло не представляло вреда здоровье.

Происшествия Следователи допрашивают преподавателя СПбГУ, обвиненного в убийстве В квартире Соколова позже нашли тело девушки - аспирантки СПбГУ, с которой у преподавателя был роман.