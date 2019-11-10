Здоровье
Эхо МосквыРоспотребнадзор разработал новые методы лечения гепатита В
В Роспотребнадзоре заявили о создании нового подхода в лечении хронического гепатита B. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Методика разработана на основе геномного редактирования.
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с чего всё началось
«ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита B на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека», — приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Анны Поповой.RT на русском01:41
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