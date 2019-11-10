с чего всё началось

Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Политика Латвийский эксперт оценил шансы НАТО захватить Калининград Планы НАТО захватить Калининградскую область раскритиковал депутат латвийского Сейма и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс.

Космос Космонавты с генами тихоходки смогут колонизировать Марс Мэйсон считает, что гены таких белков со временем должны появиться у будущих жителей Марса сами собой: «Вопрос не в том, возникнут ли они; вопрос в том — когда», — говорит ученый.

Единоборства Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл на турнире UFC 9 ноября двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов в рамках турнира UFC Fight Night 163 на ринге встретился с представителем Германии Давидом Заваде.

Общество В России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.

Общество Леонида Якубовича прооперировали в Москве В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Общество В Минздраве назвали причины убыли населения Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин заявил, что современная молодежь не ставит в приоритет создание семьи, что ведет к убыли населения.

Культура Гагарина расплакалась и убежала из студии «Голоса» После выступления на слепых прослушиваниях певца Дмитрия Клинаева, который пел песню Оскара Фельцмана на стихи Расула Гамзатова «Колыбельная», член жюри Полина Гагарина, которая не повернулась к выступающему (выступление Клинаева понравилось только Сергею Шнурову) высказалась о том, что знает, кто перед ней.

Авто В России могут увеличить транспортный налог Например, уже утвержденные ставки транспортного налога на 2019 год в РФ обошли такие модели как премиальный электрокар Tesla Model S, спортивный Porsche Cayman GТ4, внедорожник Jeep Grand Cherokee SRT8, роскошный седан Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC, лимузин Mercedes-Benz S63 АМG 4МАТIС L, "прокачанный" Mercedes-AMG GLE 63 и "заряженное" кросс-купе BMW X6M 50D.

Экономика Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.

Общество Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).

Общество Грязнее унитаза: Роспотребнадзор исследовал губки для мытья посуды "Доказано, что кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза" Специалисты Роспотребнадзора 86% изученных губок содержали в себе дрожжи и плесень, еще 77% колимфорные бактерии, а 18% — стафилококковые бактерии.

Политика The Times узнала о включении девяти россиян в доклад об угрозах Великобритании Девять российских бизнесменов попали в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на пока еще неопубликованный документ.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Экономика Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.