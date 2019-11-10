Здоровье
РИА НовостиРоспотребнадзор разработал новые подходы к лечению гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
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«ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита B на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека», — приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Анны Поповой.RT на русском01:41
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