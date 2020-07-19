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Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Роспотребнадзор подготовил новые правила работы общепита

RT на русском08:16

Роспотребнадзор разработал новые правила работы общепита

Коммерсантъ05:57

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

РИА Новости07:59

Роспотребнадзор разработал новые правила работы кафе и ресторанов

Эхо Москвы07:32

В ресторанах России начнут готовить по звонку

URA.Ru07:05

Роспотребнадзор обновил правила работы общепита

ТАСС08:01

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

РБК05:14
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Футбол

Азар назвал первый сезон в «Реале» худшим в своей карьере

Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар высказался по поводу своего первого сезона в составе нового клуба.
Нева Спорт 08:10
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 103 человек

На 19 июля в Ростовской области у 11 419 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 271,8 на 100 тысяч жителей.
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Политика

Трамп заявил о переходе на «телефонные митинги» из-за коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о переходе на «телефонные митинги» вместо обычных собраний на стадионах из-за новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 18:44
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Футбол

«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу

RT на русском 07:59
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Общество

В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РБК 06:40
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
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Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер вчера в 03:40
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Общество

На Ленинградской АЭС начали процесс запуска нового энергоблока

«Сегодня, 19 июля, в 11:08 в реактор была загружена первая тепловыделяющая сборка — начался физический пуск энергоблока № 2 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС», — сказано в публикации.
РБК 07:42
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Общество

Минюст предложил обязать НКО публиковать отчеты о трате пожертвований

Минюст разработал проект приказа, обязывающий некоммерческие организации (НКО) публиковать отчеты об использовании собранных средств.
Коммерсантъ 07:07
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Футбол

Конор МакГрегор ответил на пародию Серхио Рамоса

На видео Рамос на тренировке забивает гол мощным ударом издали, а затем пародирует походку ирландца.
ODDS.ru 02:24
Политика

National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
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Автоспорт

Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия вчера в 15:47
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
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Футбол

Боярский отреагировал на критику «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка России по футболу с московским «Спартаком».
RT на русском 08:15
Политика

В Канаде расследуют осквернение памятника дивизии СС «Галичина»

DixiNews вчера в 03:48
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Футбол

Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении команды в полуфинальном матче Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2). — Мы выступили не очень хорошо.
Матч ТВ 02:23
Происшествия

Против активиста завели уголовное дело после акции в Ленобласти

Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции.
МР7.ру 08:36
Игры

С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах

Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна вчера в 16:51
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Политика

В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса

Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
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Общество

Путин поручил провести юридический форум в Петербурге в мае 2021 года

Российский президент Владимир Путин поручил провести X Петербургский международный юридический форум 18—22 мая 2021 года.
RT на русском 08:40
Игры

Разработчики показали релизный трейлер Crysis Remastered для Switch

Разработчики из Crytek опубликовали новый трейлер игры Crysis Remastered, которая уже 23 июля выйдет на консоли Nintendo Switch.
The GEEK 02:08
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Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
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Политика

9 дней протеста: Кремль не знает, как заставить замолчать Дальний Восток

Девятый день Дальний Восток охвачен протестами в поддержку губернатора Сергея Фургала.
Свободная Пресса 08:39
Общество

Пираты похитили 13 россиян и украинцев с танкера в Гвинейском заливе

Rambler News Service вчера в 08:12
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Экономика

Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля

Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа.
ToDay News Ufa 02:40
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Общество

Турция приостановила полеты в Иран на фоне вспышки коронавируса

Турция приостановила полеты в Иран на фоне вспышки коронавируса в Исламской Республике, сообщает IRNA.
РБК 08:40
Общество

Ведущего Первого канала оштрафовали за экстремистскую символику

Предприниматель и ведущий Первого канала Евгений Колесов был оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики в логотипе общественной организации «Сила закона», президентом которой он является.
Lenta.ru 06:26
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
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Автоспорт

45 минут до старта: Комментарий Пьера Гасли

Не думаю, что на сухой трассе мы в состоянии навязать борьбу McLaren или Renault, но на мокрой трассе шансы есть, поэтому я хочу дождевую гонку.
F1news.ru 08:25
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