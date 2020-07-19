Коронавирус
Газета.RuРоспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор. Теперь в счет нельзя будет включать чаевые, комиссии и прочие расходы, не связанные со стоимостью блюд и товаров.
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Политика
Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть
10 июля 2020 года Госсовет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея, а затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-София станет мечетью.
Вести.Ru 09:37
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан РФ
Российские пенсионеры обладают правом на целый ряд льгот, однако далеко не все граждане о них знают. Об этом пишет издание Пронедра.
iReactor вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщения о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла слухи о госпитализации Александра Лукашенко.
Коммерсантъ 13:21
Автоспорт
Россиянин Шварцман одержал победу в первой гонке «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, представляющий команду Prema, показал лучшее время в первой гонке третьего этапа серии «Формула-2», который проводит Австрия, сообщает ТАСС.
МИР 24 10:14
Футбол
Зенит — Спартак 2:1
Российская газета 12:27
Политика
В Сирии продлили голосование на парламентских выборах
Высший судебный комитет (избирком) Сирии принял решение продлить процесс голосования на парламентских выборах в стране на четыре часа.
RT на русском 12:35
Спорт
Юрий Ганус выступил с заявлением после обвинения в коррупции
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выступил с неоднозначным заявлением после того, как в открытых источниках появилась информация о коррупции в организации, а Олимпийский комитет России (ОКР) провел углубленный аудит, по итогам которого были выявлены нарушения.
Газета.Ru 11:08
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
Энергетика
ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа
Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа.
Известия 16 июля в 15:46
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Актуальные Новости 10:45
Происшествия
Более десяти человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе
Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 12:14
Наука
Ученые смогли существенно замедлить процесс старения
Народные новости вчера в 08:56
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Лестер» в 37-м туре АПЛ
В матче 37-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» оказался сильнее «Лестера».
RT на русском 13:15
Армия и оружие
Погибший в Донбассе наемник из Эстонии снял свою смерть на видео
ФАН 17 июля в 08:51
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа.
ToDay News Ufa 02:40
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Политика
Марсалек мог сбежать через Эстонию, пишет Postimees
Австрийский гражданин, подозреваемый в хищении миллиардов евро и предположительно связанный с российской разведкой, мог бежать в Белоруссию через Эстонию, сообщает газета Postimees.
Вести.Ru 12:41
Футбол
Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 09:20
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24