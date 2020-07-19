Коронавирус
Газета.RuРоспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор. Теперь в счет нельзя будет включать чаевые, комиссии и прочие расходы, не связанные со стоимостью блюд и товаров.
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Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля.
RT на русском 01:09
Армия и оружие
Ереван заявил о девяти нарушениях перемирия на границе с Азербайджаном
РИА Новости 01:57
Происшествия
Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с автобусом в Люблино
Прокуратура столицы начала проверку в связи с ДТП с автобусом в районе Люблино, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе надзорного ведомства.
Агентство Москва 03:13
Общество
Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России
Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
REGNUM 01:14
Общество
«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
Общество
Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
Жители Хабаровска и Владивостока снова вышли на улицы своих городов с плакатами и лозунгами в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Моя Москва.онлайн 18 июля в 02:31
Общество
В Москве сократилось число обращений за пособиями по безработице
Почти на 90% в столице снизилось число обращений за пособиями по безработице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
РИА Новости 00:57
Футбол
«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ
РИА Новости вчера в 15:46
Политика
Путин в Крыму примет участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму в понедельник, 20 июля.
Известия вчера в 23:22
Политика
Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов
Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
Коммерсантъ вчера в 14:04
Экономика
Майклу Калви старое обвинение предъявили по-новому
По мнению защиты, следствие перед направлением материалов в прокуратуру просто решило их почистить, устранив мелкие фактические ошибки и стилистические неточности, которые были выявлены при предъявлении обвинения в конце декабря прошлого года.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Космос
Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения
На Марсе археолог нашел древние руины.
ToDay News Ufa 02:10
Шоу-бизнес
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
Газета.Ru вчера в 21:52
Общество
Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
Происшествия
МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
REGNUM вчера в 12:54
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Футбол
Василий Уткин: «Спартак» не судят, как «Зенит». Никого так не судят
В конце концов «Спартак» не судят, как «Зенит», и никого не судят, как «Зенит».
Чемпионат 02:55
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Политика
Глава МИД Китая заявил Лаврову, что США лишились разума
Руководитель МИД Китая заявил Сергею Лаврову, что США лишились разума. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:01
Авто
Эксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов
Поступают также претензии на Volkswagen Tiguan I. Речь идет о бензиновых турбированных двигателях TSI объемом 1,4 и 2 литра.
Evo-rus.com 01:44
Кино
Okko запускает бесплатные показы фильмов о музеях и художниках
BFM.ru 17 июля в 18:31
Единоборства
Стерлинг назвал Петра Яна бумажным чемпионом
Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, назвал обладателя соответствующего пояса россиянина Петра Яна бумажным чемпионом.
Чемпионат 02:01
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз
По информации, у пары родился второй сын.
NewInform 03:06
Кино
Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»
ToDay News Ufa 01:07
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru 18 июля в 10:05
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Гаджеты
Наушники OnePlus Buds будут стоить меньше 100 долларов
В своём рекламном плакате OnePlus объявила, что грядущие наушники будут стоить менее 100 долларов.
ITZine.ru 02:56
Шоу-бизнес
Обнародованы доходы Мирославы Карпович
Вначале отношения Мирославы и Павла не заладились. В совместном спектакле «Косметика врага» Карпович просто нервировала артиста.
Территория новостей 00:00