Коронавирус
Газета.RuРоспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор. Теперь в счет нельзя будет включать чаевые, комиссии и прочие расходы, не связанные со стоимостью блюд и товаров.
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Шоу-бизнес
Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете
Народные новости вчера в 13:16
Общество
Виктория Боня очищала организм с помощью яда индийской лягушки
Считается, что процедура, проводимая с участием шамана, позволяет бороться с большинством известных заболеваний, выводит из организма шлаки и токсины, а также укрепляет иммунитет.
Discover24 05:35
Политика
Главы земель Германии попросили США не выводить войска из страны
В начале июня Трамп приказал Минобороны США сократить численность своего контингента в Германии и вывести к сентябрю 2020 года 9,5 тысяч военных из почти 35 тысяч.
RuNews24.ru 20:26
Общество
Михаил Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года устраивающиеся на работу россияне, смогут воспользоваться электронной трудовой книжкой.
Первый Тульский вчера в 11:23
Футбол
Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 09:20
Общество
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел о военно-морском параде
Пресс-служба Минобороны РФ сообщила об открытии на официальном сайте ведомства специального раздела, посвященного главному военно-морскому параду 26 июля.
Аргументы и Факты 19:31
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Происшествия
В Хакасии выявили 36 новых носителей коронавируса
Абакан, 17 июля 2020, 06:13 — REGNUM По состоянию на 17 июля в Хакасии коронавирус выявлен у 2520 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 36 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.
REGNUM 16 июля в 23:13
Происшествия
В Новосибирске задержан экс-глава «Винапа» Олег Яровой
В новосибирских СМИ прошла информация о том, что правоохранительными органами был задержан бывший председатель совета директоров компании «Винап» Олег Яровой, который также работал в руководстве завода «Экран» и компании «РАТМ».
Новая Сибирь 13:03
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Общество
Южносахалинка незаконно подключила свой коттедж к газопроводу
Сахалинские газовики обратились в полицию для привлечения владелицы коттеджа по улице Жемчужной в областном центре к административной ответственности за самовольное потребление природного газа.
Сахалин.Инфо 21:03
Общество
«Сахалинморнефтегаз» останавливает работу на севере Сахалина
Компания "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочка "Роснефти") останавливает работу своих нефтяных и газовых промыслов на севере Сахалина.
Сахалин.Инфо 18:19
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
РБК 19:58
Политика
Канье Уэст разрыдался на первой встрече с избирателями
Российская газета 22:22
Происшествия
На Камчатке ищут пропавшего на Вилючинском вулкане туриста
Врио заместителя председателя правительства Камчатки Сергей Хабаров заявил, что ведутся поиски пропавшего на Вилючинском вулкане 54-летнего туриста.
РИА Новости 22:29
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Футбол
Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна
Генеральный директор московского "Спартака" высказался о баннере фанатов петербургского "Зенита" с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна.
Газета.Ru 14:58
Армия и оружие
В Мексике боевики напали на армейский конвой, есть погибшие
Как сообщает телеканал Televisa, 19 июля в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики группа вооруженных боевиков на 15 автомобилях атаковала армейский конвой.
Московский Комсомолец 19:15
Происшествия
В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 12:22
Политика
Лукашенко ожидает от оппозиции попытку силового свержения власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что оппозиция может планировать силовое свержение власти.
Коммерсантъ 19:44
Происшествия
Труп мужчины нашли на дне карьера по ул. Шалаева в Биробиджане
Сегодня в 09.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области поступила информация от сотрудников полиции о найденных мужских вещах на берегу карьера "Лесной" по улице Шалаева, сообщили ИА ЕАОМеdіа в МЧС ЕАО.
EAOmedia.ru 21:34
Единоборства
Конор МакГрегор ответил на пародию Серхио Рамоса
FightTime.ru 14:06
Армия и оружие
Зенитчики ЗВО отразили удары крылатых ракет в Ленобласти
Прибыв в район выполнения учебно-боевой задачи, экипажи зенитного ракетно-пушечного комплекса заняли позиции, в которых они должны были прикрыть стационарные объекты от условных ударов крылатых ракет.
78.ru 15:51
Здоровье
Краевой перинатальный центр в Чите закроют на дезинфекцию
Краевой перинатальный центр в Чите закроют на плановую дезинфекцию и косметический ремонт с 10 августа по 8 сентября.
Московский Комсомолец Чита 22:06
Происшествия
Во Владивостоке задержали троих участников митинга в поддержку Фургала
Полиция задержала троих участников акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которая состоялась утром в воскресенье во Владивостоке.
Московский Комсомолец 05:55
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18