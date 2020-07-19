Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор. Теперь в счет нельзя будет включать чаевые, комиссии и прочие расходы, не связанные со стоимостью блюд и товаров.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы общепита

RT на русском14:15
Эхо Москвы

Роспотребнадзор разработал новые правила работы общепита

Эхо Москвы12:06
Коммерсантъ

Роспотребнадзор разработал новые правила работы общепита

Коммерсантъ05:57
ТАСС

Роспотребнадзор обновил правила работы общепита

ТАСС08:01
РИА Новости

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

РИА Новости07:59
Газета.Ru

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Газета.Ru11:00
РБК

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

РБК05:14

Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях

«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия09:37
8

Глава Минздрава Мурашко оценил работу свердловского онкодиспансера

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Екатеринбург, посетив во время официального визита Центр лучевой терапии в Свердловском областном онкологическом госпитале.
КП - Екатеринбургвчера в 04:41

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости05:36
2,5K

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru05:07
1