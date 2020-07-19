Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор. Теперь в счет нельзя будет включать чаевые, комиссии и прочие расходы, не связанные со стоимостью блюд и товаров.

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Политика Лукашенко заявил о задержании почти 30 человек по делу Белгазпромбанка Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по делу Белгазпромбанка задержаны уже около 30 человек.

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Общество Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей. 5,5K

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Футбол «Зенит» после победы над «Спартаком» ответил Федуну Футболисты «Зенита» в полуфинальной игре Кубка России дома одолели «Спартак» со счетом 2:1. По голу в составе победителей забили Артем Дзюба, реализовавший пенальти, и Далер Кузяев.