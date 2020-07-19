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Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор. Теперь в счет нельзя будет включать чаевые, комиссии и прочие расходы, не связанные со стоимостью блюд и товаров.
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В ресторанах России начнут готовить по звонку

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Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

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