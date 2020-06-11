Общество
РИА НовостиРоспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам. Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, правила будут действовать до 1 января 2031 года.
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с чего всё началось
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект закона, которым устанавливаются новые санитарно-эпидемиологических требований к магазинам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.Московский Комсомолец03:31
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