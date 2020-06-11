с чего всё началось

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам. Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, правила будут действовать до 1 января 2031 года.

Политика Кремль прокомментировал введение новых санкций США против России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления американских политиков о том, что США планируют ввести новые жесткие санкции против России. 1,5K

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 286

Происшествия Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. 324

Политика Путин поздравил россиян с Днём России Президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе. 3

Армия и оружие МИД Эстонии вручил ноту послу России после инцидента с самолетом «10 июня с.г. посол А.М. Петров был приглашен в МИД Эстонии, где ему было сообщено о нарушении российским самолетом утром того же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу», — говорится в сообщении российского диппредставительства в Twitter. 5

Происшествия Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице. 1,2K

Энергетика МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). 273

Футбол «Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ Планируется показать большую часть матчей оставшихся 8-ми туров текущего сезона в эфире федерального канала.

Политика Путин поздравил россиян с Днем России Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.

Политика Песков напомнил Украине позицию России по Донбассу Участвуя в урегулировании ситуации в Донбассе, Россия пытается добиться, чтобы Украина стала единой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 43

Спорт В США оправдали получившую допинг боксершу Фукс В ходе расследования USADA установило, что допинг попал в организм спортсменки в результате полового контакта — эти препараты принимал партнер Фукс.

Происшествия В Красноярском крае за сутки скончались пять человек с COVID-19 Красноярск, 12 июня 2020, 13:22 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки выявили 178 случаев заражения коронавирусом.

Общество На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.

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Технологии Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно В сети обнаружили очень простой способ смотреть видео на Youtube без рекламы и не оплачивая подписку.

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 201

Здоровье В Армавире закрыли на карантин горбольницу Городская больница закрыта на карантин с 10 июня. В медучреждении изолированы 79 пациентов и 27 сотрудников. 8

Общество В России за сутки выявили 8987 случаев заражения коронавирусом За сутки в России зарегистрировали 8987 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Общество Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня. 2,2K

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 3K