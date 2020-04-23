Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что сегодня работают только сервисы доставки, но впоследствии могут открыться заведения общепита с ограниченной площадью и посадкой в зале.
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Столик на двоих

Российская газета16:02

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:36

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Интерфакс09:01

Роспотребнадзор разработал рекомендации для начала работы ресторанов после самоизоляции

ТАСС09:22

Роспотребнадзор разработал план работы общепита при рисках коронавируса

Московский Комсомолец09:14

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Коммерсантъ11:11

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

РИА Новости09:19
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 21:12, Ашберн
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В США изучили приспособленность коронавируса к теплу

«Исследования показали, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже — в теплой и влажной», — сказал Трамп со ссылкой на исследование американских ученых.
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В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
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Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов

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Ferrari опровергла заявление Маттиа Бинотто

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На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет.
SpeedMe вчера в 01:17
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Общество

На Сахалине принимают указ, который запретит делать ремонт до 15:00

Куприна напомнила, что сегодня по закону Сахалинской области шуметь в рабочие дни нельзя с 22:00 до 6 утра, а в выходные и праздничные дни — до 9 утра.
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Вышел браузер Vivaldi 3.0 для PC и первая релизная версия на Android

Игромания.ру вчера в 16:55
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Блокировку Украиной российской резолюции сочли кощунством

Блокировка Украиной в ООН резолюции России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса является кощунством.
Lenta.ru 20:57
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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
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Общество

Уровень безработицы в США приблизился к показателям Великой депрессии

Отмечается, что в 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.Кроме того, отмечают эксперты, подача заявок на пособие порой занимает несколько недель, поэтому окончательные данные о безработице в стране будут известны через время.
Взгляд.ру 14:33
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
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Политика

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК 20:39
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В Петербурге для пациентов с коронавирусом развернут около 5500 мест

Почти 5500 мест для пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19 развернут в Санкт-Петербурге до 28 апреля.
RT на русском 18:53
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Политика

Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вновь поменял курс

Возможный трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» снова поменяло курс.
Телеканал 360° 10:24
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Гаджеты

В России стартуют продажи бюджетного iPhone SE

Продажи iPhone SE второго поколения стартуют в пятницу в более чем 40 странах, включая Россию, где новинка будет стоить 39,9 тысячи рублей.
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Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
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Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
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Авто

В России открылся автосалон новых советских автомобилей

Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
Автоновости дня 01:40
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Музыка

The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню

Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru 20:15
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Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»

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«Союзмультфильм» намерен вернуть переданные Японии права на Чебурашку

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Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
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Происшествия

На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию

"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
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Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»

На мой взгляд, в Англии немного запоздали с введением карантина, поэтому сейчас там такие цифры.Я застал карантин.
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24-летний форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер готов перебраться в "Ливерпуль", информирует Sky Sports.
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Комздрав объяснил очереди машин скорой помощи у Покровской больницы

Комитет по здравоохранению прокомментировал ситуацию с очередями машин скорой помощи у Покровской больницы в Петербурге.
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Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины

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Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили

Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.
Lenta.ru 13:53
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