Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что сегодня работают только сервисы доставки, но впоследствии могут открыться заведения общепита с ограниченной площадью и посадкой в зале.
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Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Известиявчера в 21:34

Столик на двоих

Российская газетавчера в 16:02

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Интерфаксвчера в 09:01

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Коммерсантъвчера в 11:11

Роспотребнадзор разработал рекомендации для начала работы ресторанов после самоизоляции

ТАССвчера в 09:22

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:36

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

РИА Новостивчера в 09:19
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Политика

Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
ТАСС вчера в 13:17
395
Общество

Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа

Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
1,1K
Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
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Здоровье

В Челябинской области коронавирусом заболели еще 72 человека

Общее число заболевших составляет уже 82 человека.
Губерния (г. Челябинск) 04:05
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3K
Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,5K
Общество

ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными

Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
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Политика

Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером.
РИА Новости 04:48
Здоровье

Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса

Опасные препараты названы в новых рекомендациях Минздрава России, передает ТАСС в пятницу, 24 апреля.
Lenta.ru 04:16
Общество

Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
Газета.Ru 04:07
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Политика

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
395
Общество

Кабмин Чехии отменил запрет на свободное передвижение граждан в стране

В правительстве Чехии приняли решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:01
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Энергетика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
1,6K
Общество

«Ъ» узнал о предложении СПЧ ослабить самоизоляцию на майские праздники

Совет по правам человека (СПЧ) планирует направить в правительство России предложение по ослаблению режима самоизоляции на майские праздники, сообщает "Коммерсант".
Газета.Ru 04:43
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Общество

5236 случаев коронавируса выявили в России за прошедшие сутки

За минувшие сутки в России выявили 5236 случаев коронавируса, сообщает Telegram-канал стопкоронавирус.рф.
RuNews24.ru 22 апреля в 03:44
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 22 апреля в 14:43
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Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
82
Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
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Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
25
Общество

Москву не станут украшать к 1 Мая

«С учётом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 Мая», — приводит Интерфакс слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
RT на русском 04:29
2
Экономика

ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты

Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
Российская газета 03:27
2
Общество

В Тульской области за сутки коронавирус подтвердили у 25 пациентов

Тула, 23 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено лабораторно за последние сутки в Тульской области, об этом 23 апреля сообщили в управлении пресс-службы по региону.
REGNUM вчера в 04:17
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Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
5,4K
Общество

В России появился регион без коронавируса

В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
1
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
2,6K
Общество

В Свердловской области за сутки подтвердились 33 случая коронавируса

В Свердловской области за сутки официально подтвердились еще 33 случая коронавируса, сообщил Znak.com источник.
Znak.com 01:21
2
Общество

В Татарстане выявили 14 новых случаев коронавируса

Восемь заболевших из Казани, трое из Дрожжановского района, по одному из Лаишевского и Буинского районов, один из Екатеринбурга. ⠀ Всего на 23 апреля в Татарстане зарегистрировано 426 случаев коронавируса, 51 человек выздоровел.
АиФ Казань 03:56
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Футбол

Мать Неймара бросила 23-летнего киберспортсмена

Lenta.ru 04:28
Общество

В Пензенской области выявлено заражение SARS-CoV-2 еще у 21 человека

Пенза, 24 апреля 2020, 11:17 — REGNUM В Пензенской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией, по данным на 24 апреля, у 232 человек.
REGNUM 04:17
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