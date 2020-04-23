Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии. Они продолжат готовить блюда навынос, пока не будет снят режим самоизоляции.
Читать в источнике
Комментировать577

Подробнее о событии

Рестораторы оценили план Роспотребнадзора по поэтапному открытию кафе

РБК13:50

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Интерфакс09:01

Роспотребнадзор разработал рекомендации для начала работы ресторанов после самоизоляции

ТАСС09:22

Роспотребнадзор разработал план работы общепита при рисках коронавируса

Московский Комсомолец09:14

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Коммерсантъ11:11

Роспотребнадзор представил рекомендации по возобновлению работы кафе

Известия09:29

Роспотребнадзор рассказал, как будет восстанавливать работу общепита

РИА Новости09:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 15:04, Ашберн
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
2,5K
Здоровье

В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости 05:24
60
Авто

В России открылся автосалон новых советских машин

Москва, 23 апреля 2020, 10:47 — REGNUM Автосалон новых советских машин открылся в Рязани.
REGNUM 03:47
40
Общество

В нескольких районах Калининградской области не нашли коронавирус

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура озвучила рейтинг заболеваемости COVID-19 в этом регионе.
Русский Запад 11:11
2
Общество

В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции

Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.
Известия 13:18
268
Политика

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
103
Политика

Отрицающими COVID-19 пенсионерками заинтересовалась Генпрокуратура

Роскомнадзор по запросу Генеральной прокуратуры требует от красноярского телеканала «ТВК» удалить видеозапись, на которой пожилые женщины сжигают в ведре изображение коронавируса.
Русская Планета 13:20
3
Общество

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
69
Происшествия

В Севастополе оштрафовали десятерых нарушителей самоизоляции

Пятерым нарушителям суд назначил штраф в размере 1 тыс. рублей, четверым – в размере 2тыс. рублей, и один севастополец оштрафован на 5 тыс. рублей.
Севастополь.ру 13:37
4
Финансы

Индекс РТС превысил 1100 пунктов

На 16:00 мск индекс РТС находился на отметке в 1098,5 пункта (+3,1%), а индекс Мосбиржи - на уровне 2595,59 пункта (+0,9%).
ТАСС 08:48
Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом

В рамках одного из эфиров с рэпером Kyivstoner знаменитость сделала неожиданное признание о групповом сексе, которым она занималась во время «ВИА Гры».
Bimru.ru 02:06
9
Шоу-бизнес

Сын Яны Поплавской во второй раз женился на бывшей жене

Старший наследник Поплавской Клим ранее уже был женат, но потом расстался с супругой.
Bimru.ru 03:09
10
Политика

Саакашвили высказался о конфликтах с Аваковым в правительстве Украины

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, получивший от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по реформам, высказался о возможной работе вместе с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым скандалил несколько лет назад.
Lenta.ru 13:58
Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
93
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
2,2K
Энергетика

Нефть WTI подорожала на 25% из-за новостей с Ближнего Востока

Североморская нефть марки Brent тоже подорожала, но не так значительно - на 8,6%. Ее стоимость выросла до 22,16 доллара за баррель.
Российская газета 10:30
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
3,2K
Общество

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
4
Хоккей

В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева

Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.
RT на русском 05:55
Общество

В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с ОРВИ

В Москве врачи обязаны делать тест на коронавирус всем пациентам с симптомами ОРВИ, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 14:42
Общество

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
188
Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
83
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
3,1K
Наука

Для обсессивно-компульсивного расстройства предложили новое лечение

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии и Университета Рохемптона в Лондоне обнаружили, что у людей, которые страдают обсессивно-компульсивным расстройством, повышается иммуномодулин в лимфоцитах.
ToDay News Ufa 11:07
1
Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты

Участники развлекательного шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:32
49
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
283
Общество

Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь

Эхо Москвы 13:31
2
Кино

Холли Берри рассказала, как Валентина Шевченко сломала ей кости

Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Холли Берри рассказала, как получила травмы на съемках фильма "Bruised" ("В синяках") во время сцены с участием киргизской чемпионки UFC Валентины Шевченко.
РИА Новости 06:19
Общество

Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ 12:55
244
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
1,7K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное