Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Участие в богослужениях, обрядах и церемониях на всех этапах рекомендуется ограничить для тех, кому больше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на документ Роспотребнадзора. Также на всех этапах будет обязательным ношение масок.
Читать в источнике
Комментировать57
с чего всё началось

Роспотребнадзор разрешил пускать в храмы после эпидемии не более 10 человек

В этих случаях во внебогослужебное время предлагается ограничить число лиц, одновременно присутствующих в культовом сооружении: не более двух человек для храмов площадью до 100 кв. метров, пять человек для храмов площадью от 100 до 400 кв. метров и 10 человек для храмов площадью свыше 400 кв. метров.
Интерфакс06:42

Подробнее о событии

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Российская газета06:52

Власти Москвы пока не приняли решение по открытию храмов

РИА Новости08:45

В дом Божий теперь только в маске. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для храмов во время пандемии

Фонтанка.Ру08:19

Разметка на полу и не более 10 прихожан. Для храмов обозначили новые правила работы

Телеканал 360°07:23

Россиянам выделят по четыре квадратных метра храма

Lenta.ru08:47

Роспотребнадзор разработал «коронавирусные» правила для храмов

НТВ06:38

Роспотребнадзор разрешил пускать в храмы после эпидемии до десяти человек, людям старше 65 лет посещать богослужения не рекомендовано

Интерфакс Религия06:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Экономика

Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

Ведомости 09:56
Политика

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
391
Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru вчера в 08:07
3
Авто

Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня вчера в 11:36
55
Политика

Путин заявил о поддержке Ситникова на пост костромского губернатора

Президент поддержал планы губернатора Костромской области Сергея Ситникова баллотироваться на выборах главы региона.
Российская газета 08:55
31
Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

Российская газета 03:15
55
Наука

Причиной второго крупнейшего вымирания в истории стала пропажа озона

Замана 01:21
22
Общество

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
33
Экономика

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым, возврат будет автоматическим — без представления документов.
RT на русском 11:12
3
Происшествия

В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

РИА Новости 05:23
12
Политика

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
230
Общество

Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней

Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
2,2K
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Известия 10:11
256
Происшествия

В Подмосковье начали проверку сообщений об осквернении Вечного огня

REGNUM 09:47
18
Общество

Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38

На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:55
507
Экономика

Криптовалюту в России могут легализовать

Анатолий Аксаков, председатель Комитета по финансовому рынку при Государственной Думе РФ, на YouTube-канале "Прекрасная Россия бу-бу-бу" опроверг информацию о том, что в нижней палате парламента планируют запретить криптовалюту.
Долг.рф вчера в 09:00
Игры

Названа дата презентации PlayStation 5

Lenta.ru 11:24
2
Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
447
Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 09:45
90
Футбол

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию

Все матчи состоятся в Германии, где сейчас эпидемиологическая обстановка лучше и уже возобновили сезон в Бундеслиге.
Vprognoze.ru 06:40
Шоу-бизнес

Пригожин и Лепс не смогли получить МРОТ от ФНС

Издательство "Собеседник" сообщило о том, что певец Григорий Лепс и продюсер Иосиф Пригожин подали заявку в ФНС на получение МРОТ, но были отвергнуты.
Pravda.Ru 09:12
87
Космос

Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю

О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства.
Хайтек+ 10:11
2
Гаджеты

Apple начала продавать восстановленные iPhone XR

Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 09:05
2
Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
112
Общество

Парикмахерские и салоны красоты вновь закроются в Смоленской области

Салоны красоты и парикмахерские в Смоленской области закроют свои двери для клиентов до 15 июня.
Readovka67.ru 09:37
8
Здоровье

Минздрав предложил нормы времени на посещение врача-специалиста

Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа, который касается утверждения норм времени на посещение одного врача специалиста.
Известия 10:09
1
Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Ведомости 10:46
4,4K
Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
41
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru вчера в 06:21
28
Авто

Volkswagen надеется захватить рынок электрокаров в Китае

В Volkswagen готовятся «захватить» китайский рынок электрических транспортных средств.
Car.ru 27 мая в 09:03
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное