В этих случаях во внебогослужебное время предлагается ограничить число лиц, одновременно присутствующих в культовом сооружении: не более двух человек для храмов площадью до 100 кв. метров, пять человек для храмов площадью от 100 до 400 кв. метров и 10 человек для храмов площадью свыше 400 кв. метров.

с чего всё началось

Участие в богослужениях, обрядах и церемониях на всех этапах рекомендуется ограничить для тех, кому больше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на документ Роспотребнадзора. Также на всех этапах будет обязательным ношение масок.

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