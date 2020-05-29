Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Участие в богослужениях, обрядах и церемониях на всех этапах рекомендуется ограничить для тех, кому больше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на документ Роспотребнадзора. Также на всех этапах будет обязательным ношение масок.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор разрешил пускать в храмы после эпидемии не более 10 человек

В этих случаях во внебогослужебное время предлагается ограничить число лиц, одновременно присутствующих в культовом сооружении: не более двух человек для храмов площадью до 100 кв. метров, пять человек для храмов площадью от 100 до 400 кв. метров и 10 человек для храмов площадью свыше 400 кв. метров.
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Роспотребнадзор разрешил пускать в храмы во время богослужений до 100 человек

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Разметка на полу и не более 10 прихожан. Для храмов обозначили новые правила работы

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Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

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Роспотребнадзор разработал «коронавирусные» правила для храмов

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Интерфакс Религия06:08
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