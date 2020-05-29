Коронавирус
Российская газетаРоспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Участие в богослужениях, обрядах и церемониях на всех этапах рекомендуется ограничить для тех, кому больше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на документ Роспотребнадзора. Также на всех этапах будет обязательным ношение масок.
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В этих случаях во внебогослужебное время предлагается ограничить число лиц, одновременно присутствующих в культовом сооружении: не более двух человек для храмов площадью до 100 кв. метров, пять человек для храмов площадью от 100 до 400 кв. метров и 10 человек для храмов площадью свыше 400 кв. метров.Интерфакс06:42
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