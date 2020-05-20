Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии

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