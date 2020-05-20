Общество
Газета.RuРоспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Российская газета 05:04
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Политика
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и еще один сенатор Сергей Кисляк, который ранее был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США, внесли в Госдуму законопроект о возможности отмены контрсанкций для импорта той продукции, аналоги которой не производят в России.
Газета.Ru 17:10
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Отдельный сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале государственных услуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Российская газета 14:19
Происшествия
В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова
Российская газета вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит 11:17
Политика
В Госдуму поступили поправки о поддержке граждан и бизнеса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил правительственные поправки к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в профильный комитет по бюджету и налогам, а также первому вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Жукову («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 05:41
Армия и оружие
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем попал на видео
В Сети появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ над нейтральными водами Черного моря. Кадры публикует телеканал «Звезда».
ФАН 01:01
Здоровье
В селе Якутии вводят карантин из-за коронавируса
Власти Якутии вводят с 21 мая карантин на территории села Хонгор-Бие в Намском районе, где число зараженных коронавирусом не превышает сейчас 12 человек, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе Якутии.
ТАСС 12:25
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Происшествия
Женщина погибла в результате ДТП в Смирныховском районе
Участники ДТП, в нарушение ПДД, не были пристегнуты ремнями безопасности В результате водитель автомобиля получил телесные повреждения, 43-летняя женщина-пассажир скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
АСТВ 19:36
Футбол
Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября
Сезон-2020/21 в итальянском футболе стартует 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).
Спорт-Экспресс 12:48
Общество
Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус «Титаника»
Американский суд разрешил разрезать обломки корабля "Титаник", затонувшего в Атлантическом океане, чтобы достать на поверхность беспроводной телеграф Маркони.
Российская газета 12:06
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру вчера в 13:40
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Игры
Отчёт Take-Two: тираж Grand Theft Auto V превысил 130 млн, а Mafia III — 7 млн
В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими.
Игромания.ру 17:33
Авто
BMW X7 от Alpina получил 621-сильный мотор
Компания Alpina представила собственную версию большого кроссовера BMW X7, который получил название XB7.
AutoNews вчера в 12:27
Политика
Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами РФ.
Коммерсантъ 16:54
Армия и оружие
ПНС Ливии отказалось от перемирия
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось ранее от прекращения огня в стране, поскольку считает, что это является попыткой спасти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара от постоянных поражений, заявил РИА Новости представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.
РИА Новости 17:28
Происшествия
В Чите прошел обыск у блогера Лехи Кочегара
Обыск прошел в доме у забайкальского блогера Алексея Закружного, известного как Леха Кочегар.
Байкал24 вчера в 23:25
Экономика
Эксперты ожидают роста производства свинины до 9%
Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения.
ТАСС 17:19
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Футбол
Президент «Урала» о словах Фролова: «Я бы не выписал ему штраф. У нас свободная страна»
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о критических высказываниях вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова о российской власти.
Sports.ru 12:59
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Технологии
Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска
В Microsoft убеждены, что новый суперкомпьютер для OpenAI - это первый шаг к тому, чтобы сделать следующее поколение массивных ИИ-моделей и инфраструктуру, необходимую для их обучения, доступными широкому кругу организаций и разработчиков.
Интерфакс вчера в 12:48
Шоу-бизнес
Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО
Журналистка и светская обозревательница Божена Рынска сообщила на днях, что попала в больницу.
Paparazzi.ru 11:35
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33