Общество
ТАССРоспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
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Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Политика
Игорь Кобзев решил участвовать в выборах губернатора Иркутской области
Решение о своем участии в губернаторских выборах озвучил на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, 20 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 09:53
Кино
Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне
Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru 13:01
Политика
США заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Газета.Ru 20:15
Энергетика
Предсказана судьба «Северного потока-2»
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предсказал судьбу газопровода «Северный поток-2» в беседе с «Московским Комсомольцем».
Lenta.ru 21:07
Армия и оружие
В Красноярский край для борьбы с коронавирусом перебросили военных
В Красноярск для помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции отправлены личный состав, техника и имущества Вооруженных сил РФ.
МонаВиста 18 мая в 08:47
Общество
Госдеп США оценил мировой ущерб от пандемии коронавируса
Вашингтон, 20 мая 2020, 22:50 — REGNUM Китай должен был бы выделить на борьбу с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 не менее $9 трлн, заявил на брифинге 20 мая госсекретарь США Майкл Помпео.
REGNUM 15:50
Общество
Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае
Где Виктор Томенко проинформировал о эпидемиологической обстановке в регионе, а также заявил, что пока не будет ослаблен или отменен режим ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Ugpressa.ru 16:01
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Здоровье
В Дагестан прибыла группа врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
Махачкала, 20 мая 2020, 21:52 — REGNUM Группа из шести врачей прибыла для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестан.
REGNUM 14:52
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия.
Вести.Ru 14:59
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Здоровье
В некоторых районах Ростовской области могут ослабить самоизоляцию
В Ростовской области власти рассмотрят возможность отмены режима самоизоляции в отдельных муниципалитетах.
Бизнес-газета 05:45
Общество
Впервые в истории суд разрешил вскрыть корпус «Титаника»
Американский суд впервые в истории разрешил вскрыть корпус "Титаника", затонувшего в апреле 1912 года.
Вести.Ru 15:25
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Игры
CD Projekt стала самой дорогой игровой компанией в Европе
19 мая капитализация CD Projekt составила более 8 миллиардов евро.
Cyber.sports.ru 09:19
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения
Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост.
WomanHit.ru 04:17
Наука
Лечебное голодание совместно с витамином С эффективно подавляет рак
Лечебное голодание совместно с витамином С эффективно подавляет раковую опухоль.
Evo-rus.com 16:22
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов
Компания "Аэрофлот" разрешит пассажирам дважды переоформлять неиспользованные билеты, приобретенные до 1 мая.
Российская газета 13:38
Происшествия
В алтайском общежитии у 12 студентов обнаружили коронавирус
Алтайская правда 10:41
Общество
Вирусолог: пик вспышки коронавируса в России пройден
Как сообщает НСН, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн заявил журналистам, что пик эпидемии COVID-1 в нашей стране уже миновал.
Московский Комсомолец 20:40
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Экономика
Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии
Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:55
Армия и оружие
Власти США одобрили продажу Тайваню 18 торпед MK-48 на сумму $180 млн
Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню 18 торпед MK-48 Mod6 AT и сопутствующего оборудования к ним, общая сумма сделки оценивается в $180 млн.
ТАСС 20:19
Музыка
Британцы назвали лучшую песню в истории Евровидения
Жители Великобритании в ходе опроса выбрали лучшую песню за всю историю музыкального конкурса Евровидение.
Вечерняя Москва 18 мая в 10:12
Энергетика
Польская PGNiG хочет наладить отношения с «Газпромом»
Польская энергетическая компания PGNiG хочет наладить отношения с "Газпромом". Об этом рассказал её руководитель Ежи Квечиньский.
Piter.tv 09:38