"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. 330

Политика Игорь Кобзев решил участвовать в выборах губернатора Иркутской области Решение о своем участии в губернаторских выборах озвучил на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, 20 мая сообщает пресс-служба правительства региона. 8

Политика США заблокировали проект заявления России по Венесуэле Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы. 171

Энергетика Предсказана судьба «Северного потока-2» Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предсказал судьбу газопровода «Северный поток-2» в беседе с «Московским Комсомольцем».

Общество Госдеп США оценил мировой ущерб от пандемии коронавируса Вашингтон, 20 мая 2020, 22:50 — REGNUM Китай должен был бы выделить на борьбу с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 не менее $9 трлн, заявил на брифинге 20 мая госсекретарь США Майкл Помпео. 84

Общество Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае Где Виктор Томенко проинформировал о эпидемиологической обстановке в регионе, а также заявил, что пока не будет ослаблен или отменен режим ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса. 14

Культура Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон» Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова. 443

Общество В Подмосковье вновь включили отопление В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия. 475

Политика В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). 3

Шоу-бизнес Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь. 270

Шоу-бизнес Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост. 11

Общество Вирусолог: пик вспышки коронавируса в России пройден Как сообщает НСН, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн заявил журналистам, что пик эпидемии COVID-1 в нашей стране уже миновал. 3

Экономика Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Власти США одобрили продажу Тайваню 18 торпед MK-48 на сумму $180 млн Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню 18 торпед MK-48 Mod6 AT и сопутствующего оборудования к ним, общая сумма сделки оценивается в $180 млн.

Музыка Британцы назвали лучшую песню в истории Евровидения Жители Великобритании в ходе опроса выбрали лучшую песню за всю историю музыкального конкурса Евровидение. 30