"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.

Технологии Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19. 3

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K

Общество Лобненцы получат новую единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет Возраст с 3 до 16 лет (речь идёт о детях, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 16 лет).

Политика США заблокировали проект заявления России по Венесуэле Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы. 210

Общество Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае Где Виктор Томенко проинформировал о эпидемиологической обстановке в регионе, а также заявил, что пока не будет ослаблен или отменен режим ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса. 14

Политика В Госдуму внесли законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров. 424

Политика Путин поручил проработать идею поставки рыбы с Дальнего Востока по СМП Президент России Владимир Путин в среду, 20 мая, поручил проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока через Северный морской путь (СМП). 18

Происшествия Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания. 427

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,8K

Шоу-бизнес Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост. 11

Наука Установлена связь между мозгом и кишечником Чтобы найти области мозга, которые контролируют кишечник, Стрик и его соавтор Дэвид Левинталь, доктор медицинских наук, доцент кафедры гастроэнтерологии, гепатологии и питания в Питте, использовали штамм вируса бешенства для отслеживания связей от мозга к желудку. 7

Общество Мясников развеял миф о ношении медицинских масок Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей. 61

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. 133

Футбол Хосонов и Кардозу покинут «Тамбов» 31 мая Были нюансы только с арендованными футболистами, но мы их все уже решили. Хосонов и Кардозу вернутся в свои клубы после 31 мая.

Культура Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон» Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова. 446

Транспорт «Аэрофлот» разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов "Аэрофлот" сообщил о новых вариантах переоформления билетов, которые были куплены до 1 мая 2020 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании. 15