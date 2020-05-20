Общество

ТАССТАССРоспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев

"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев

Газета.Ru14:49

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев

ТАСС13:48

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев

RT на русском12:59

В санатории будут пускать только с отрицательным тестом на COVID-19

Интерфакс13:12

В России санатории будут принимать гостей только при наличии теста на COVID-19

Известия13:07

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев в условиях эпидемии

РБК13:41

Роспотребнадзор рекомендовал санаториям селить отдыхающих по отдельности

РИА Новости12:55
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В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 10:24
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Технологии

Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга

Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вести.Ru 15:23
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
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Общество

Лобненцы получат новую единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет

Возраст с 3 до 16 лет (речь идёт о детях, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 16 лет).
Лобня 18 мая в 05:13
Армия и оружие

Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России.
Российская газета 09:33
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Политика

США заблокировали проект заявления России по Венесуэле

Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Газета.Ru 20:15
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Общество

Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае

Где Виктор Томенко проинформировал о эпидемиологической обстановке в регионе, а также заявил, что пока не будет ослаблен или отменен режим ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Ugpressa.ru 16:01
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Кино

Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне

Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru 13:01
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Политика

В Госдуму внесли законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров

Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров.
RT на русском 15:51
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Происшествия

В Анапе «буйная» женщина не пустила семью без масок в подъезд

РИА Новости 19:25
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Общество

Эксперт спрогнозировал судьбу «Северного потока-2»

Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, эксперт пояснил, почему газовая директива ЕС нежелательна для «Северного потока-2».
Невские Новости 22:20
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Общество

Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог

Пик эпидемии COVID-19 в России, вероятно, уже пройден, заявил в беседе с НСН доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
РИА Новости 20:13
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Происшествия

В Самарской области загорелся склад с пластмассой

РБК 22:36
Политика

Путин поручил проработать идею поставки рыбы с Дальнего Востока по СМП

Президент России Владимир Путин в среду, 20 мая, поручил проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока через Северный морской путь (СМП).
Известия 08:48
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Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
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Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
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Шоу-бизнес

Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения

Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост.
WomanHit.ru 04:17
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Наука

Установлена связь между мозгом и кишечником

Чтобы найти области мозга, которые контролируют кишечник, Стрик и его соавтор Дэвид Левинталь, доктор медицинских наук, доцент кафедры гастроэнтерологии, гепатологии и питания в Питте, использовали штамм вируса бешенства для отслеживания связей от мозга к желудку.
Evo-rus.com вчера в 04:23
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Здоровье

Власти Приангарья заявили о достаточном резерве коечного фонда

Наличие свободного коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом составляет 70,2% при нормативе не менее 50%.
Байкал24 04:56
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Политика

Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета

РИА Новости 16:18
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Общество

Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости 21:20
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Игры

Serious Sam 4 выйдет на PC в августе

Devolver Digital и Croteam объявили дату выхода игры Serious Sam 4 – август 2020 года.
The GEEK 15:50
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Омский Минздрав извинился перед женщинами, которых не пустили в роддом

РИА Новости 13:20
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Футбол

Хосонов и Кардозу покинут «Тамбов» 31 мая

Были нюансы только с арендованными футболистами, но мы их все уже решили. Хосонов и Кардозу вернутся в свои клубы после 31 мая.
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Культура

Новый исторический сериал от режиссеров «Великолепного века»: что известно о драматическом шоу

StarHit.ru 21:00
Культура

Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
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Транспорт

«Аэрофлот» разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов

"Аэрофлот" сообщил о новых вариантах переоформления билетов, которые были куплены до 1 мая 2020 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 21:11
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Политика

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
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Армия и оружие

В Карабахе успешно прошли испытания ударного беспилотника

ИА Красная Весна 15:28
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