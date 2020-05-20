Общество
ТАССРоспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
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Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 10:24
Технологии
Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга
Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вести.Ru 15:23
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
Лобненцы получат новую единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет
Возраст с 3 до 16 лет (речь идёт о детях, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 16 лет).
Лобня 18 мая в 05:13
Армия и оружие
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России.
Российская газета 09:33
Политика
США заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Газета.Ru 20:15
Общество
Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае
Где Виктор Томенко проинформировал о эпидемиологической обстановке в регионе, а также заявил, что пока не будет ослаблен или отменен режим ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Ugpressa.ru 16:01
Кино
Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне
Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru 13:01
Политика
В Госдуму внесли законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров.
RT на русском 15:51
Общество
Эксперт спрогнозировал судьбу «Северного потока-2»
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, эксперт пояснил, почему газовая директива ЕС нежелательна для «Северного потока-2».
Невские Новости 22:20
Общество
Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог
Пик эпидемии COVID-19 в России, вероятно, уже пройден, заявил в беседе с НСН доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
РИА Новости 20:13
Политика
Путин поручил проработать идею поставки рыбы с Дальнего Востока по СМП
Президент России Владимир Путин в среду, 20 мая, поручил проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока через Северный морской путь (СМП).
Известия 08:48
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Шоу-бизнес
Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения
Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост.
WomanHit.ru 04:17
Наука
Установлена связь между мозгом и кишечником
Чтобы найти области мозга, которые контролируют кишечник, Стрик и его соавтор Дэвид Левинталь, доктор медицинских наук, доцент кафедры гастроэнтерологии, гепатологии и питания в Питте, использовали штамм вируса бешенства для отслеживания связей от мозга к желудку.
Evo-rus.com вчера в 04:23
Здоровье
Власти Приангарья заявили о достаточном резерве коечного фонда
Наличие свободного коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом составляет 70,2% при нормативе не менее 50%.
Байкал24 04:56
Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
РИА Новости 16:18
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости 21:20
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Игры
Serious Sam 4 выйдет на PC в августе
Devolver Digital и Croteam объявили дату выхода игры Serious Sam 4 – август 2020 года.
The GEEK 15:50
Футбол
Хосонов и Кардозу покинут «Тамбов» 31 мая
Были нюансы только с арендованными футболистами, но мы их все уже решили. Хосонов и Кардозу вернутся в свои клубы после 31 мая.
Советский спорт 15:19
Культура
Новый исторический сериал от режиссеров «Великолепного века»: что известно о драматическом шоу
StarHit.ru 21:00
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов
"Аэрофлот" сообщил о новых вариантах переоформления билетов, которые были куплены до 1 мая 2020 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 21:11
Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
Армия и оружие
В Карабахе успешно прошли испытания ударного беспилотника
ИА Красная Весна 15:28