с чего всё началось

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Сменился руководитель ведущей угольной компании в России Владимир Рашевский оставит пост гендиректора Сибирской угольной энергетической компании ("СУЭК") в связи с трансформацией структуры управления группы. 168

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 75

Музыка Конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Участники группы признавались, чтобы расстроены отменой конкурса в этом году, но с радостью согласятся представить Россию на "Евровидении-2021", если будет такая возможность. 52

Политика Эрдоган и Путин провели разговор по телефону Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в понедельник телефонные переговоры, обсудив возможности сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Энергетика Цена на нефть марки WTI превысила $30 Стоимость июльских фьючерсов нефти марки марки WTI в ходе торгов подорожала на 1,80% — до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов. 104

Кино Звезда «Волка с Уолл-стрит» признан главным матерщинником в Голливуде Актер поделился в своем Instagram ссылкой на эту статью, а также выразил благодарность Мартину Скорсезе, благодаря которому он занял почетное первое место.

Футбол Головин назвал «Зенит» одним из своих любимых клубов Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал питерский «Зенит» в числе своих любимых футбольных клубов.

Общество В госпитале в «Ленэкспо» в Петербурге развернули еще 474 койки Еще 474 койки дополнительно развернуты во временном госпитале в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Космос «Прогресс МС-13» покинет МКС в начале июля Грузовой корабль "Прогресс МС-13", на котором предлагалось отработать супербыструю схему доставки экипажей, отчалит от Международной космической станции в начале июля, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 527

Политика Владимир Путин обещал Дагестану всяческую помощь Владимир Путин обещал оказать Дагестану финансовую и материальную помощь, в том числе кадровую. 1

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 217

Общество В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса. 34

Происшествия Суд на Украине повторно арестовал российское судно из-за добычи песка Судно SeaBreeze, которое принадлежит российской компании Trans Services Maritime, было арестовано 10 апреля того же года в Одессе якобы из-за незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря. 1