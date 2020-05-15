с чего всё началось

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В России представили две модели распространения коронавируса Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая. 315

Политика Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин. 15

Авто Компания Dyson показала конкурента электромобилей Tesla Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке. 14

Шоу-бизнес Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Общество Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная» Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad. 858

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 2,8K

Шоу-бизнес Анна Семенович показала своих родителей Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.

Хоккей Яшкин признан самым ценным игроком чемпионата КХЛ минувшего сезона Форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата КХЛ минувшего сезона, сообщается на официальном сайте лиги.

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 226

Общество Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве. 1,7K

Происшествия В Москве «заминировали» семь больниц, где лечат от COVID-19 Неизвестные сообщили о "минировании" сразу семи московских больниц, где сейчас лечат больных с COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия В Ярославле на мужчину напал медведь В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты. 11

Игры Студия-разработчик Minecraft сменила название и логотип Разработчики всемирно известной игры Minecraft принял решение о смене логотипа и названия своей студии, которая существует уже свыше 10 лет. 1

Общество Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам. 20

Экономика В Сбербанке сообщили о росте одобрений кредитов застройщикам В первом квартале 2020 года в Сбербанк поступило на 6% меньше заявок от застройщиков, чем годом ранее, при этом уровень одобрения кредитов за этот период вырос на 49%, сообщил вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.

Кино Во втором сезоне The Witcher появится новый ведьмак Создатели сериала The Wітснеr ввели во второй сезон нового персонажа, которого не было ни в книгах Анджея Сапковского, ни в играх по вселенной. 2