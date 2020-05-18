с чего всё началось

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная» Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad. 1,7K

Гаджеты Эксперты сравнили Core i9-10900K и Ryzen 9 3900X В результате эксперты с уверенностью заявили, что процессор Ryzen 9 3900X смог опередить Core i9-10900K на три часа или примерно на 15%.

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 219

Общество Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у шести депутатов Госдумы РФ. Двое из них уже вылечились, а двое еще находятся в больнице. 25

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 34

Культура Key Buyers Event: Digital edition объявил программу МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Первый виртуальный рынок российского контента, организованный компанией «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы, начнется 8 июня, сообщает пресс-служба «Роскино».

Происшествия Отец отсудил часть квартиры у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, сообщила телеканалу НТВ мать Максима Юлия Карева. 2

Политика ФБР нашло следы «Аль-Каиды» в расстреле на американской авиабазе ФБР нашло улики, подтверждающие, что расстрел на американской авиабазе в штате Флорида в декабре 2019 года связан с международной террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России).

Происшествия СМИ сообщили о стрельбе на юго-востоке Москвы На юго-востоке Москвы произошла стрельба. По информации РЕН ТВ, неизвестный открыл огонь на улице Малышева.

Здоровье Путин объяснил тяжелую ситуацию с коронавирусом в Дагестане По мнению российского лидера Владимира Путина, причиной тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане стало позднее обращение людей за медпомощью и самолечение на дому, передает РИА Новости. 1,2K

Общество Крупнейший производитель чипов TSMC прекратил принимать заказы Huawei Синьчжу, 18 мая 2020, 12:31 — REGNUM Крупнейший в мире контрактный производитель чипов — тайваньская компания TSMC прекратила прием заказов от китайского производителя Huawei Technologies из-за ужесточения со стороны США контроля за соблюдением санкций в отношении китайской компании. 20

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. 228

Здоровье Доктор Мясников назвал две уникальные особенности коронавируса Коронавирус нового типа отличается от других известных миру вирусов двумя особенностями -–способностью бессимптомных носителей заражать других и поражением пожилых людей, заявил официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников. 4