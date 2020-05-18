Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Читать в источнике
Оценить85
с чего всё началось
«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.Взгляд.ру07:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Роспотребнадзор рекомендавал заполнять самолеты после пандемии только наполовину
Rambler News Service15 мая в 07:16
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Автоновости дня 02:50
Армия и оружие
Дозаправку Су-34 в воздухе показали из кабины пилота
В сети появилось видео, снятое из кабины пилота бомбардировщика Су-34 во время дозаправки в воздухе, пишет Telegram-канал "Оборонка".
Ruposters.ru 10:01
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Игры
Слухи: ПК-версия Bloodborne находится в разработке — анонс в первой половине 2021 года
Согласно опубликованному на сайте материалу, порт уже разрабатывается и его анонсируют в первой половине 2021 года.
3DNews 08:33
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Гаджеты
Эксперты сравнили Core i9-10900K и Ryzen 9 3900X
В результате эксперты с уверенностью заявили, что процессор Ryzen 9 3900X смог опередить Core i9-10900K на три часа или примерно на 15%.
Vevby.ru 12:01
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Общество
Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом
Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у шести депутатов Госдумы РФ. Двое из них уже вылечились, а двое еще находятся в больнице.
Инфо24 11:18
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Здоровье
Дополнительные выплаты получили почти 123 тыс. медиков
Почти 123 тыс. медработников получили на сегодняшний день стимулирующие выплаты, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова.
Взгляд.ру 11:13
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Культура
Key Buyers Event: Digital edition объявил программу
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Первый виртуальный рынок российского контента, организованный компанией «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы, начнется 8 июня, сообщает пресс-служба «Роскино».
Кинобизнес сегодня 11:40
Происшествия
Отец отсудил часть квартиры у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, сообщила телеканалу НТВ мать Максима Юлия Карева.
Взгляд.ру 13:00
Происшествия
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 12:49
Политика
ФБР нашло следы «Аль-Каиды» в расстреле на американской авиабазе
ФБР нашло улики, подтверждающие, что расстрел на американской авиабазе в штате Флорида в декабре 2019 года связан с международной террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России).
Lenta.ru 11:22
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы произошла стрельба. По информации РЕН ТВ, неизвестный открыл огонь на улице Малышева.
Известия 11:57
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Здоровье
Путин объяснил тяжелую ситуацию с коронавирусом в Дагестане
По мнению российского лидера Владимира Путина, причиной тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане стало позднее обращение людей за медпомощью и самолечение на дому, передает РИА Новости.
Инфорос 09:09
Общество
Крупнейший производитель чипов TSMC прекратил принимать заказы Huawei
Синьчжу, 18 мая 2020, 12:31 — REGNUM Крупнейший в мире контрактный производитель чипов — тайваньская компания TSMC прекратила прием заказов от китайского производителя Huawei Technologies из-за ужесточения со стороны США контроля за соблюдением санкций в отношении китайской компании.
REGNUM 05:31
Шоу-бизнес
Иван Жидков публично отказался платить алименты сыну
Экспресс газета 06:58
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 10:49
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша
Российская актриса и певица Настасья Самбурская подала иск в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
iReactor 06:32
Здоровье
Доктор Мясников назвал две уникальные особенности коронавируса
Коронавирус нового типа отличается от других известных миру вирусов двумя особенностями -–способностью бессимптомных носителей заражать других и поражением пожилых людей, заявил официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников.
Rambler News Service 10:37
Кино
Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии
Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.
Собеседник 03:26