Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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с чего всё началось
«Общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования», — говорится в сообщении ведомства.RT на русском05:57
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Роспотребнадзор рекомендавал заполнять самолеты после пандемии только наполовину
Rambler News Service15 мая в 07:16
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Общество
На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников
На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.
РБК 06:39
Армия и оружие
Военные США опубликовали данные об инцидентах с НЛО
ВМС США рассекретили документы о встречах пилотов с НЛО — неопознанными летающими объектами, сообщает New York Times.
Взгляд.ру 15 мая в 11:53
Общество
В России снизился темп прироста случаев заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темп прироста случаев заражения коронавирусом в стране за неделю уменьшился на 23,4%. Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 06:24
Здоровье
Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Общество
Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Армия и оружие
Индийский генерал заявил, что ВВС страны отказываются от приобретения F-21 американского производства
Из Индии приходят сообщения о том, что командование ВВС страны решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.
Военное обозрение вчера в 03:00
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила отметку в $34 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года во время торгов на лондонской бирже ICE подорожали на 4,9% до отметки в $34,09 за баррель.
News.ru 05:58
Культура
Илон Маск призвал фолловеров «принять красную таблетку»
Илон Маск, известный своими таинственными посланиями, предложил своим подписчикам "принять красную таблетку", что является отсылкой к фильму "Матрица".
Газета.Ru 04:58
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой
Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой Оксана Самойлова показала моложавую маму.
Экспресс газета 03:54
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Общество
В Москве приостановили работы по благоустройству
В 2020 году на работы по благоустройству планировалось потратить 119 миллиардов рублей, что позволило бы благоустроить более 40 улиц, набережных, более 180 парковых территорий.
Вести Подмосковья 00:49
Авто
Канадские тюнеры сделали бронированный Infiniti QX80
Компания Inkas, известная производством бронированных автомобилей, представила новую работу - защищённый Infiniti QX80.
За рулем Кубань вчера в 02:00
Политика
Назван лучший президент в истории Украины
Украинцы назвали лучшего президента страны за всю историю независимости.
Lenta.ru 05:04
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны.
РБК вчера в 17:17
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Соболевым
"Спартак" выкупил у самарских "Крыльев Советов" права на форварда Александра Соболева и подписал с ним долгосрочный контракт, сообщается в микроблоге московского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 05:14
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц
Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк
В эфире телеканала НТВ эстрадная исполнительница, заслуженная артистка РФ Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой врачи обнаружили глиобластому.
Журналистская правда вчера в 05:26
Хоккей
Яшкин признан самым ценным игроком сезона КХЛ
Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин завоевал приз "Золотая клюшка" - самый ценный игрок сезона.
Piter.tv 06:17
Политика
Песков: сроки прямой линии Путина с россиянами пока не определены
Сроки "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая в последние годы проходила в июне, пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.
ТАСС 04:22
Экономика
У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом
Чтобы справиться с проблемой госдолга и резким ростом дефицита бюджета, Федеральная резервная система (ФРС) начала масштабно скупать облигации.
Lenta.ru 06:23
Общество
Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции
Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
Общество
В Минтрансе назвали дату возобновления международного авиасообщения
Глава Минтранса добавил, что изначально самолёты будут летать только в страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.
Говорит Москва 16 мая в 06:54