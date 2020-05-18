Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось
«Общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования», — говорится
 в сообщении ведомства.
RT на русском05:57

Подробнее о событии

Роспотребнадзор рекомендовал загружать самолеты лишь на 50%

РБК06:25

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта в условиях пандемии

ТАСС06:01

В России самолеты могут заполнять лишь наполовину из-за COVID-19

БИЗНЕС Online15 мая в 08:44

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта при пандемии

РИА Новости05:53

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта

RT на русском05:57

Самолеты рекомендовали заполнять не более чем наполовину

Взгляд.ру15 мая в 08:22

Роспотребнадзор рекомендавал заполнять самолеты после пандемии только наполовину

Rambler News Service15 мая в 07:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
Общество

На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников

На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.
РБК 06:39
Армия и оружие

Военные США опубликовали данные об инцидентах с НЛО

ВМС США рассекретили документы о встречах пилотов с НЛО — неопознанными летающими объектами, сообщает New York Times.
Взгляд.ру 15 мая в 11:53
35
Общество

В России снизился темп прироста случаев заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темп прироста случаев заражения коронавирусом в стране за неделю уменьшился на 23,4%. Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 06:24
Здоровье

Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни

Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
116
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
1,3K
Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
2
Общество

Россиян ждет аномально холодная погода

В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
1,2K
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
1
Армия и оружие

Индийский генерал заявил, что ВВС страны отказываются от приобретения F-21 американского производства

Из Индии приходят сообщения о том, что командование ВВС страны решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.
Военное обозрение вчера в 03:00
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила отметку в $34 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года во время торгов на лондонской бирже ICE подорожали на 4,9% до отметки в $34,09 за баррель.
News.ru 05:58
97
Культура

Илон Маск призвал фолловеров «принять красную таблетку»

Илон Маск, известный своими таинственными посланиями, предложил своим подписчикам "принять красную таблетку", что является отсылкой к фильму "Матрица".
Газета.Ru 04:58
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
1K
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой

Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой Оксана Самойлова показала моложавую маму.
Экспресс газета 03:54
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
1,3K
Общество

Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО

Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
1,6K
Общество

В Москве приостановили работы по благоустройству

В 2020 году на работы по благоустройству планировалось потратить 119 миллиардов рублей, что позволило бы благоустроить более 40 улиц, набережных, более 180 парковых территорий.
Вести Подмосковья 00:49
189
Авто

Канадские тюнеры сделали бронированный Infiniti QX80

Компания Inkas, известная производством бронированных автомобилей, представила новую работу - защищённый Infiniti QX80.
За рулем Кубань вчера в 02:00
Политика

Назван лучший президент в истории Украины

Украинцы назвали лучшего президента страны за всю историю независимости.
Lenta.ru 05:04
2
Происшествия

В Канаде разбился военный самолет

В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны.
РБК вчера в 17:17
37
Футбол

«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Соболевым

"Спартак" выкупил у самарских "Крыльев Советов" права на форварда Александра Соболева и подписал с ним долгосрочный контракт, сообщается в микроблоге московского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 05:14
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
644
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
2,5K
Общество

Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц

Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
5
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк

В эфире телеканала НТВ эстрадная исполнительница, заслуженная артистка РФ Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой врачи обнаружили глиобластому.
Журналистская правда вчера в 05:26
27
Хоккей

Яшкин признан самым ценным игроком сезона КХЛ

Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин завоевал приз "Золотая клюшка" - самый ценный игрок сезона.
Piter.tv 06:17
Политика

Песков: сроки прямой линии Путина с россиянами пока не определены

Сроки "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая в последние годы проходила в июне, пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.
ТАСС 04:22
4
Экономика

У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом

Чтобы справиться с проблемой госдолга и резким ростом дефицита бюджета, Федеральная резервная система (ФРС) начала масштабно скупать облигации.
Lenta.ru 06:23
Общество

Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции

Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
112
Общество

В Минтрансе назвали дату возобновления международного авиасообщения

Глава Минтранса добавил, что изначально самолёты будут летать только в страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.
Говорит Москва 16 мая в 06:54
169
Технологии

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

Дождь 05:52
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное