с чего всё началось

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.

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Здоровье Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19. 116

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 2

Армия и оружие Индийский генерал заявил, что ВВС страны отказываются от приобретения F-21 американского производства Из Индии приходят сообщения о том, что командование ВВС страны решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.

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