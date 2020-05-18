с чего всё началось

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии. 38

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 56

Общество Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 149

Политика Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин. 598

Политика Додон ответил на «видеокомпромат» и обратился к Генпрокуратуре Молдовы Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал заявление депутата от фракции DA Юрия Реницэ, который представил общественности "новые доказательства коррупции среди первых лиц государства".

Шоу-бизнес Надежда Бабкина вернулась к работе после госпитализации Историк моды Александр Васильев и певица Надежда Бабкина вернулись на съемочную площадку "Модного приговора" после лечения от пневмонии, сообщил ведущий в Instagram. 39

Происшествия Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области. 1

Общество Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО. 2K

Авто Skoda приостановила поставки модели Octavia Пока нет точной информации, выявлена ли эта проблема у Skoda Octavia, но решение о приостановке поставок этой модели уже принято.

Недвижимость Коронавирус изменит цены на недвижимость Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM Вторичное жильё Исторически в России объём сделок на вторичном рынке превосходил объём сделок на первичном, но после введённых правительством стимулов тренд изменился.

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Происшествия Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, об этом телеканалу НТВ рассказала мать Максима, Юлия Карева.

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