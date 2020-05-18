Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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с чего всё началось
«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.Взгляд.ру07:28
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Роспотребнадзор рекомендавал заполнять самолеты после пандемии только наполовину
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