Коронавирус
ИА Красная ВеснаРоспотребнадзор разрешит детям отдыхать в летних лагерях без масок
Отдыхать без масок в летних оздоровительных лагерях смогут российские школьники, об этом 21 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина. Попова подчеркнула, что доля детей среди заболевших коронавирусом в России не превышает 7%.
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Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними, и вместе с тем позволит детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, с тем, чтобы отдых был полноценным.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости 08:05
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