с чего всё началось

Эти рекомендации прописаны, маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да, для людей не связанным между собой семейными отношениями или теми, кто живет вместе, должна быть социальная дистанция и на пляже тоже.

Каждый регион снимает ограничительные меры постепенно: где-то уже открылись парикмахерские и непродовольственные магазины. В частности, власти Крыма объявили, что курортный сезон начнётся с 15 июня, но пока только для жителей полуострова.

Роспотребнадзор разрешит не носить маски на пляжах

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