Коронавирус

Политика СегодняПолитика СегодняРоспотребнадзор развеял миф о влиянии алкоголя на коронавирус

Употребление спиртных напитков негативно влияет на иммунную систему и не поможет защититься от коронавируса, поэтому рекомендуется воздержаться от крепкого алкоголя. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
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Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

Lenta.ruвчера в 21:16

В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус

Газета.Ruвчера в 21:57

Роспотребнадзор рекомендует свести к минимуму употребление алкоголя в условиях пандемии

ТАССвчера в 21:44

Роспотребнадзор рассказал о влиянии алкоголя в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 21:38

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

РБКвчера в 22:31

Роспотребнадзор развеял миф об «убивающем» коронавирус алкоголе

News.ruвчера в 21:02

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на COVID-19

РИА Новостивчера в 20:24
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Студия Pixar сняла мультфильм про геев

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К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Пятая часть «Джона Уика» с Киану Ривзом станет последней

Штатный сценарист боевиков про Джона Уика Дерек Колстад пообщался с порталом ComicBook и в ходе разговора поделился планами насчет дальнейшего развития франшизы про Бабу Ягу, которая вот-вот разрастется на четвертый фильм, спин-офф «Балерина» и сериал Starz «Отель "Континенталь"».
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Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

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Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»

Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки.
РБК 01:20
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Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru вчера в 15:29
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Общество

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
REGNUM 01:29
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru 23 мая в 15:27
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Игры

Эд Бун заявил, что работает не только над Mortal Kombat и Injustice

Креативный директор NetherRealm Studios Эд Бун заявил, что у команды разработчиков всегда есть возможность работать не только над Mortal Kombat и Injustice.
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Общество

В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

Девять детей есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2418, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:13
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Общество

Глава Крыма сделал платным пребывание туристов в обсерваторах

Глава Крыма Сергей Аксёнов с 24 мая сделал пребывание в обсерваторах платным для тех, кто прибыл на полуостров из других регионов.
News.ru вчера в 16:49
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
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Общество

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Газета.Ru 02:02
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Авто

Появилось фото салона обновленного Hyundai Santa Fe для России

Корейский портал TheKoreanCarBlog опубликовал первую фотографию салона обновленного Hyundai Santa Fe, который в 2020-м или в 2021 году появится в России.
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Наука

Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев

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Экономика

В России рухнула выдача ипотеки

Объемы выданной ипотеки в прошлом месяце рухнули практически на 40 процентов.
Lenta.ru 01:31
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Авто

6 автомобилей, которые подешевели в России в кризис

Новые автомобили вчера в 12:09
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Общество

Президента Австрии застали в ресторане, который должен был быть закрыт

Директор ресторана пояснил, что закрыл заведение как положено, в 23:00, а президент и его супруга просто сидели на летней веранде, которая на ночь не закрывается, и беседовали.
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Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике

Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости вчера в 18:34
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Происшествия

Арестованы подозреваемые в убийствах оренбургских бизнесменов

Известно, что мужчину задушили. Еще двое подозреваемых в убийстве Андрея Бахарева, его супруги и водителя отправлены под стражу до 22 июля.
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Кино

Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel

Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
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За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

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Эрдоган пошлет сирийских боевиков сражаться против Хафтара

Отмечается, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган всего планирует послать по меньшей мере 3400 наемников, членов вооруженной оппозиции Сирии.
Lenta.ru 01:53
Общество

Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований

Треть обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену Борису Титову в текущем году касалась вопросов уголовного преследования, говорится в разделе его доклада президенту РФ Владимиру Путину "Уголовное преследование предпринимателей", который есть в распоряжении РИА Новости.
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Происшествия

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REGNUM 00:37
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Общество

44 региона начнут снимать ограничения

44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
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Происшествия

В больнице в Партизанске потушили пожар

Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 01:54
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