Коронавирус
Политика СегодняРоспотребнадзор развеял миф о влиянии алкоголя на коронавирус
Употребление спиртных напитков негативно влияет на иммунную систему и не поможет защититься от коронавируса, поэтому рекомендуется воздержаться от крепкого алкоголя. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
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Культура
Студия Pixar сняла мультфильм про геев
Телепрограмма вчера в 04:32
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Кино
Пятая часть «Джона Уика» с Киану Ривзом станет последней
Штатный сценарист боевиков про Джона Уика Дерек Колстад пообщался с порталом ComicBook и в ходе разговора поделился планами насчет дальнейшего развития франшизы про Бабу Ягу, которая вот-вот разрастется на четвертый фильм, спин-офф «Балерина» и сериал Starz «Отель "Континенталь"».
Киноафиша России 02:12
Экономика
Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»
Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки.
РБК 01:20
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru вчера в 15:29
Общество
Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина
Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
REGNUM 01:29
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Игры
Эд Бун заявил, что работает не только над Mortal Kombat и Injustice
Креативный директор NetherRealm Studios Эд Бун заявил, что у команды разработчиков всегда есть возможность работать не только над Mortal Kombat и Injustice.
NewInform вчера в 09:13
Общество
В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Девять детей есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2418, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:13
Общество
Глава Крыма сделал платным пребывание туристов в обсерваторах
Глава Крыма Сергей Аксёнов с 24 мая сделал пребывание в обсерваторах платным для тех, кто прибыл на полуостров из других регионов.
News.ru вчера в 16:49
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Авто
Появилось фото салона обновленного Hyundai Santa Fe для России
Корейский портал TheKoreanCarBlog опубликовал первую фотографию салона обновленного Hyundai Santa Fe, который в 2020-м или в 2021 году появится в России.
Автоновости дня вчера в 13:12
Наука
Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев
iReactor 22 мая в 10:08
Экономика
В России рухнула выдача ипотеки
Объемы выданной ипотеки в прошлом месяце рухнули практически на 40 процентов.
Lenta.ru 01:31
Авто
6 автомобилей, которые подешевели в России в кризис
Новые автомобили вчера в 12:09
Общество
Президента Австрии застали в ресторане, который должен был быть закрыт
Директор ресторана пояснил, что закрыл заведение как положено, в 23:00, а президент и его супруга просто сидели на летней веранде, которая на ночь не закрывается, и беседовали.
REGNUM вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости вчера в 18:34
Происшествия
Арестованы подозреваемые в убийствах оренбургских бизнесменов
Известно, что мужчину задушили. Еще двое подозреваемых в убийстве Андрея Бахарева, его супруги и водителя отправлены под стражу до 22 июля.
Orengrad.ru 01:43
Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Армия и оружие
Эрдоган пошлет сирийских боевиков сражаться против Хафтара
Отмечается, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган всего планирует послать по меньшей мере 3400 наемников, членов вооруженной оппозиции Сирии.
Lenta.ru 01:53
Общество
Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований
Треть обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену Борису Титову в текущем году касалась вопросов уголовного преследования, говорится в разделе его доклада президенту РФ Владимиру Путину "Уголовное преследование предпринимателей", который есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 00:01
Общество
44 региона начнут снимать ограничения
44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
Происшествия
В больнице в Партизанске потушили пожар
Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 01:54