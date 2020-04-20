Коронавирус

Телеканал 360°Телеканал 360°Роспотребнадзор рекомендовал мерить температуру сотрудников

«Организация опроса и осмотров работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией в течение рабочего дня (рекомендуемая периодичность один раз в четыре часа)», — говорится в сообщении. Роспотребнадзор также озвучил рекомендации по числу сотрудников в помещении.
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Роспотребнадзор рекомендовал проверять работников на симптомы ОРЗ раз в четыре часа

ТАСС14:23

Роспотребнадзор дал рекомендации по проверке работников на симптомы ОРЗ

Известия15:49

Роспотребнадзор рекомендовал работодателям измерять сотрудникам температуру каждые четыре часа

Агентство Москва15:25

Роспотребнадзор рекомендовал измерять температуру у работников каждые четыре часа

Коммерсантъ15:21

Роспотребнадзор: Измерять температуру работникам будут каждые четыре часа

Российская газета15:15

Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям проверять работников на симптомы ОРВИ раз в четыре часа

Эхо Москвы14:32

Роспотребнадзор рекомендовал мерить температуру сотрудников

Телеканал 360°19:22
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Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
9
Общество

Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России

В начале апреля специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Lenta.ru 20:31
2
Экономика

В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей.
RT на русском 19:34
7
Экономика

Публикуем видео обращения губернатора к жителям Красноярского края

ТВ-Енисей 09:09
32
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
3,6K
Шоу-бизнес

Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского

Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта.
Вестник 08:21
12
Происшествия

Контрабанду алкоголя изъяли с японского судна на Курилах

В ведомстве отмечают, что на шхуне находились 99 ящиков с контрабандой — виски, водкой, пивом и вином, произведенным на территории Японии.
REGNUM 20:56
Происшествия

Во Владикавказе задержаны первые участники акции протеста

REGNUM 07:34
2
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
56
Армия и оружие

Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии

"Буцефал" в Нигерии получил пулемет в передней части машины. Украинский БТР-4 дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии.
Piter.tv 06:29
Здоровье

В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
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Кино

Все предстоящие фильмы по комиксам Marvel

В апреле 2019 года на экраны вышли "Мстители: Финал", заключительная часть серии супергеройских фильмов, ставшая (пускай и с огромным скрипом) самой кассовой лентой в истории мирового проката ($2,798 млрд - чуть больше, чем у "Аватара" Джеймса Кэмерона).
Газета.Ru вчера в 15:01
Футбол

Нападающим «Спартака» Руденко интересуются два клуба РПЛ

Как стало известно Sport24, нападающий «Спартака-2» Александр Руденко, с начала этого года выступающий в аренде в московском «Торпедо», по окончании сезона может сменить команду.
Sport24.ru 04:57
Общество

Митингующие во Владикавказе аплодисментами встретили уход ОМОНа

Участники схода во Владикавказе с одобрением восприняли уход ОМОНа с площади Свободы, где проходит митинг против режима самоизоляции.
News.ru 10:28
8
Энергетика

Цена нефти WTI стала отрицательной

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI впервые в истории стала отрицательной. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:31
88
Общество

СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями

Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
101
Политика

Власти США испытывали биологическое оружие на населении

Еще с 1950 года власти США проводили испытания биологического оружия. Первая операция была названа «Си-Спрей».
ToDay News Ufa 12:02
106
Политика

Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России

Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить.
Газета.Ru 07:17
Футбол

Совет Серии А принял решение доиграть сезон

Заседание Совета Лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019 / 2020, если правительство даст своё разрешение сделать это в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.
Soccer.ru 19:25
Культура

Андрей Макаревич вступился за сериал «Зулейха открывает глаза»

Музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке вступился за сериал «Зулейха открывает глаза», который показывают по телеканалу «Россия 1», и напомнил о популярности оригинальной книги среди читателей.
Афиша Daily 04:28
396
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
421
Энергетика

Цена на нефть снизилась до доллара

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
2,2K
Финансы

Мегатрасса между Москвой и Петербургом потребует 1,7 триллиона рублей

Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна быть построена к 2026 году, потребует 1,7 триллиона рублей, 750 миллиардов рублей планируется выделить из госсредств.
Lenta.ru 21:22
Здоровье

115 человек заразилось коронавирусной инфекцией в Бурятии

Количество больных коронавирусной инфекцией в Бурятии возросло до 115 человек.
Аргументы и Факты - Бурятия 17 апреля в 23:59
96
Здоровье

14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае подтвердили еще 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:47
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Шоу-бизнес

Джессику Альбу уличили в обмане

Культуромания 14:13
2
Экономика

Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных

Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
Российская газета 17:01
17
Общество

Госдума приняла законопроект о единой базе данных о населении России

17 апреля Госдума во втором чтении приняла законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ».
ИА Красная Весна 20:48
107
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
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Энергетика

Трамп допустил, что США перестанут закупать нефть у Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может перестать закупать нефть у Саудовской Аравии.
Газета.Ru 19:36
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