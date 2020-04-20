Коронавирус
Телеканал 360°Роспотребнадзор рекомендовал мерить температуру сотрудников
«Организация опроса и осмотров работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией в течение рабочего дня (рекомендуемая периодичность один раз в четыре часа)», — говорится в сообщении. Роспотребнадзор также озвучил рекомендации по числу сотрудников в помещении.
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 21:29, Ашберн
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Общество
Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России
В начале апреля специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Lenta.ru 20:31
Экономика
В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний
По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей.
RT на русском 19:34
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Шоу-бизнес
Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского
Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта.
Вестник 08:21
Происшествия
Контрабанду алкоголя изъяли с японского судна на Курилах
В ведомстве отмечают, что на шхуне находились 99 ящиков с контрабандой — виски, водкой, пивом и вином, произведенным на территории Японии.
REGNUM 20:56
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Армия и оружие
Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии
"Буцефал" в Нигерии получил пулемет в передней части машины. Украинский БТР-4 дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии.
Piter.tv 06:29
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Кино
Все предстоящие фильмы по комиксам Marvel
В апреле 2019 года на экраны вышли "Мстители: Финал", заключительная часть серии супергеройских фильмов, ставшая (пускай и с огромным скрипом) самой кассовой лентой в истории мирового проката ($2,798 млрд - чуть больше, чем у "Аватара" Джеймса Кэмерона).
Газета.Ru вчера в 15:01
Футбол
Нападающим «Спартака» Руденко интересуются два клуба РПЛ
Как стало известно Sport24, нападающий «Спартака-2» Александр Руденко, с начала этого года выступающий в аренде в московском «Торпедо», по окончании сезона может сменить команду.
Sport24.ru 04:57
Общество
Митингующие во Владикавказе аплодисментами встретили уход ОМОНа
Участники схода во Владикавказе с одобрением восприняли уход ОМОНа с площади Свободы, где проходит митинг против режима самоизоляции.
News.ru 10:28
Энергетика
Цена нефти WTI стала отрицательной
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI впервые в истории стала отрицательной. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:31
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
Политика
Власти США испытывали биологическое оружие на населении
Еще с 1950 года власти США проводили испытания биологического оружия. Первая операция была названа «Си-Спрей».
ToDay News Ufa 12:02
Политика
Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России
Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить.
Газета.Ru 07:17
Футбол
Совет Серии А принял решение доиграть сезон
Заседание Совета Лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019 / 2020, если правительство даст своё разрешение сделать это в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.
Soccer.ru 19:25
Культура
Андрей Макаревич вступился за сериал «Зулейха открывает глаза»
Музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке вступился за сериал «Зулейха открывает глаза», который показывают по телеканалу «Россия 1», и напомнил о популярности оригинальной книги среди читателей.
Афиша Daily 04:28
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Энергетика
Цена на нефть снизилась до доллара
Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
Финансы
Мегатрасса между Москвой и Петербургом потребует 1,7 триллиона рублей
Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна быть построена к 2026 году, потребует 1,7 триллиона рублей, 750 миллиардов рублей планируется выделить из госсредств.
Lenta.ru 21:22
Здоровье
115 человек заразилось коронавирусной инфекцией в Бурятии
Количество больных коронавирусной инфекцией в Бурятии возросло до 115 человек.
Аргументы и Факты - Бурятия 17 апреля в 23:59
Здоровье
14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае подтвердили еще 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:47
Шоу-бизнес
Джессику Альбу уличили в обмане
Культуромания 14:13
Экономика
Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных
Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
Российская газета 17:01
Общество
Госдума приняла законопроект о единой базе данных о населении России
17 апреля Госдума во втором чтении приняла законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ».
ИА Красная Весна 20:48
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Энергетика
Трамп допустил, что США перестанут закупать нефть у Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может перестать закупать нефть у Саудовской Аравии.
Газета.Ru 19:36