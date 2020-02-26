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Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19). Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса
Агентство Москвавчера в 22:24
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