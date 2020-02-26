Здоровье

ВедомостиВедомостиРоспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19). Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Роспотребнадзор призвал не ездить в Италию, Корею и Иран

REGNUM00:58

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран

ТАССвчера в 23:25

Роспотребнадзор посоветовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран

Телеканал 360°вчера в 23:31

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Ведомостивчера в 23:50

Россиян попросили не посещать Италию, Корею и Иран

Газета.Ruвчера в 22:49

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран

РИА Новостивчера в 22:33

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса

Агентство Москвавчера в 22:24
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