Здоровье

ВедомостиВедомостиРоспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19). Об этом говорится в сообщении ведомства.
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АТА: туристы могут вернуть деньги за туры в Италию, Иран и Южную Корею

РИА Новости02:57

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

Интерфакс00:42

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса

Агентство Москвавчера в 22:24

Роспотребнадзор посоветовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран

Телеканал 360°вчера в 23:31

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран

ТАССвчера в 23:25

Россиян попросили не посещать Италию, Корею и Иран

Газета.Ruвчера в 22:49

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Ведомостивчера в 23:50
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