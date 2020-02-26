Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор призвал не ездить в Италию, Корею и Иран

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