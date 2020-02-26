Здоровье
REGNUMРоспотребнадзор призвал не ездить в Италию, Корею и Иран
Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса
Агентство Москвавчера в 22:24
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