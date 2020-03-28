с чего всё началось

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома. Гулять на улице можно на приусадебных участках или в лесопарковых зонах, при условии что дети ни с кем не будут общаться.

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

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Общество Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

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Политика Российские военные продезинфицировали вторую больницу в Италии Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.

Здоровье Офтальмологами назван еще один новый симптом заражения коронавирусом Медицинские специалисты-офтальмологи из США выяснили и назвали еще один симптом заражения опасным коронавирусом, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на издание «Бильд» (Bild).