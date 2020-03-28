Коронавирус
КоммерсантъРоспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома. Гулять на улице можно на приусадебных участках или в лесопарковых зонах, при условии что дети ни с кем не будут общаться.
Читать в источнике
Оценить239
с чего всё началось
«На период ограничительных мероприятий необходимо исключить (а если такое невозможно, то максимально ограничить) контакты детей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.RT на русскомвчера в 21:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Роспотребнадзор рекомендовал родителям ограничить контакты детей с улицей из-за коронавируса
Агентство Москвавчера в 21:44
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии
Общество
Из России попытались вывести 11 тонн антисептика
Около 11 тонн дезинфицирующих средств перевозились в полимерных емкостях объемом 500 и 5 000 миллилитров.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Экономика
В России предупредили о возвращении в XIX век
Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка.
Общество
Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Здоровье
Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Экономика
Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам
Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса
Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Политика
Зеленский объявил о закрытии украинских границ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти вынуждены закрыть границы страны с 27 марта из-за пандемии коронавирусной инфекцией.
Экономика
Фондовый рынок США падает после трехдневного роста
Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта индекс Dow Jones завершил торги с самым крупным трехдневным ростом с 1931 года — с момента крушения индекса 23 марта рост составил 21%.
Общество
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей в России
Следующую неделю в России, с 30 марта по 5 апреля, президент Владимир Путин объявил нерабочей. Меру введут из-за пандемии коронавируса.
Политика
На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов
Общество
Компания OneWeb подала заявление о банкротстве
Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
Кино
Меган Маркл озвучила фильм о слонах
Герцогиня Сассекская озвучила закадровый текст в фильме «Слон» (Elephant).
Политика
Российские военные продезинфицировали вторую больницу в Италии
Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
Происшествия
В Екатеринбурге более 90 человек эвакуировали из-за пожара на вокзале
Более 90 человек эвакуированы с железнодорожного вокзала в Екатеринбурге из-за пожара, сообщает ГУМЧС по Свердловской области.
Политика
Маттео Салвини пригрозил выходом Италии из состава Евросоюза
Лидер партии «Лига» и бывший вице-премьер Италии Маттео Салвини пригрозил выходом своей страны из Европейского союза.
Здоровье
Офтальмологами назван еще один новый симптом заражения коронавирусом
Медицинские специалисты-офтальмологи из США выяснили и назвали еще один симптом заражения опасным коронавирусом, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на издание «Бильд» (Bild).
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Политика
Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии
Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Шоу-бизнес
Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии
Общество
В российских регионах вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом
Во всех регионах России вступили в силу ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Единоборства
Джо Роган отказался комментировать бой Нурмагомедова и Фергюсона
Общество
В России умер еще один человек с коронавирусом
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Футбол
Зинченко сыграет с Менди в FIFA 20
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сыграет в FIFA 20 со своим одноклубником Бенжаменом Менди.