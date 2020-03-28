Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома. Гулять на улице можно на приусадебных участках или в лесопарковых зонах, при условии что дети ни с кем не будут общаться.
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с чего всё началось
«На период ограничительных мероприятий необходимо исключить (а если такое невозможно, то максимально ограничить) контакты детей», — говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
RT на русскомвчера в 21:55

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Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за пандемии

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