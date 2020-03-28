с чего всё началось

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома. Гулять на улице можно на приусадебных участках или в лесопарковых зонах, при условии что дети ни с кем не будут общаться.

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

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