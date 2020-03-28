Коронавирус
КоммерсантъРоспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома. Гулять на улице можно на приусадебных участках или в лесопарковых зонах, при условии что дети ни с кем не будут общаться.
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с чего всё началось
«На период ограничительных мероприятий необходимо исключить (а если такое невозможно, то максимально ограничить) контакты детей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.RT на русскомвчера в 21:55
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Роспотребнадзор рекомендовал родителям ограничить контакты детей с улицей из-за коронавируса
Агентство Москвавчера в 21:44
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Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Экономика
Деньги с банковских вкладов начали изымать россияне
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В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.
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В Оренбурге умер пациент с коронавирусом
В Оренбурге скончался мужчина с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.
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В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств
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На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану
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Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил медиков столицы за работу по борьбе с коронавирусом COVID-19.
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Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране
Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
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Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
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Политика
США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро
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Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии
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В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
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Общество
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Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
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Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
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Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
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Общество
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Местные чиновники опасаются, что мест в дополнительно возводящихся моргах не хватит, поэтому улицы заполнили машины с прицепами холодильных установок, в которые при необходимости будут складывать тела.