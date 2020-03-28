Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома. Гулять на улице можно на приусадебных участках или в лесопарковых зонах, при условии что дети ни с кем не будут общаться.
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Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

РБКвчера в 23:39

Роспотребнадзор призвал родителей реже отпускать детей на улицу

REGNUMвчера в 22:07

Родителей попросили реже отпускать детей на улицу

Газета.Ruвчера в 22:44

Роспотребнадзор напоминил о мерах профилактики коронавируса среди детей

Вести.Ruвчера в 23:29

Роспотребнадзор рекомендует родителям реже отпускать детей на улицу

RT на русскомвчера в 21:55

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 21:51

Роспотребнадзор рекомендовал родителям ограничить контакты детей с улицей из-за коронавируса

Агентство Москвавчера в 21:44
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Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Экономика

Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Вести.Ru вчера в 12:29
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика

Лукашенко заявил о планах посетить Москву 9 мая вопреки коронавирусу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, несмотря на «психоз» из-за распространения коронавируса.
РБК вчера в 08:53
Общество

Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Красная весна вчера в 15:42
Происшествия

Джон Джонс снова арестован полицией

Чемпион Ultimate Fighing Championship и один из лучших бойцов в истории ММА Джон Джонс задержан полицией города Альбукерке за вождение в пьяном виде, отсутствие страховки и ненадлежащее использование огнестрельного оружия.
News.ru вчера в 07:27
Экономика

Минфин расширит госгарантии в связи с коронавирусом

Минфин РФ намерен расширить применение госгарантий для бизнеса в связи с коронавирусом.
Будущее России. Национальные проекты 25 марта в 06:46
Происшествия

В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом

В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
РБК вчера в 13:29
Общество

Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Атомная подлодка «Вепрь» с «Калибрами» завершила испытания

В четверг официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало сообщил о завершении послеремонтных испытаний атомной подводной лодки проекта 971 «Вепрь».
Военное дело 26 марта в 09:16
Общество

В Ухане метро возобновило работу после двухмесячного карантина

В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения коронавируса нового типа, в субботу возобновилось движение поездов в городской подземке после двухмесячного перерыва в связи с пандемией.
Московский Комсомолец 00:27
Футбол

«Урожай» будет переименован в «Кубань»

Выступающий в ПФЛ зоне «Юг» «Урожай» будет переименован в «Кубань». Эту информацию подтвердил гендиректор клуба Станислав Лысенко.
Metaratings вчера в 13:41
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости вчера в 09:41
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 01:49
Происшествия

Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
RT на русском 26 марта в 07:16
Общество

В России предлагают ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил правительству РФ рассмотреть ограничение продажи алкоголя.
Гудвилл.онлайн вчера в 07:16
Космос

Связь темной материи и нейтрино не подтвердилась

О возможной связи между стерильным нейтрино и темной материей особенно активно заговорили в последние годы, когда наблюдения космических рентгеновских телескопов XMM-Newton и Chandra обнаружили, что соседние скопления галактик испускают фотоны с энергиями 3,5 КэВ.
Naked Science вчера в 02:42
Происшествия

Загоняющий людей по домам в Чечне патруль показали на видео

Загоняющий людей по домам в Чечне патруль показали на видео. Запись опубликовало издание Baza.
Lenta.ru вчера в 21:03
Политика

Врач оценил введение выходной недели для борьбы с коронавирусом

Неделя выходных должна помочь резко снизить число заражений коронавирусом в России, полностью они вряд ли исчезнут, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости вчера в 21:45
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM вчера в 03:37
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Космос

ЕКА планирует найти воду на Луне

25 марта представители Европейского космического агентства сообщили о том, что занимаются разработкой научных приборов, которые смогут искать воду на Луне.
V-kosmose.com 26 марта в 06:42
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

По всей Башкирии ввели карантин для людей старше 65 лет

О закрытии кафе и ресторанов речи пока не идет. К тому же, с сегодняшнего дня вводится карантин для всех жителей региона старше 65 лет.
КП - Уфа 01:05
Футбол

В Италии выявят чемпиона, даже если чемпионат не будет доигран

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина поговорил о ситуации с завершением сезона.
Евро-футбол.ру вчера в 12:36
Экономика

Доходы по вкладам обложат налогом

Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Московская газета 25 марта в 11:43
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