Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома. Гулять на улице можно на приусадебных участках или в лесопарковых зонах, при условии что дети ни с кем не будут общаться.

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

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