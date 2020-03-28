Коронавирус
КоммерсантъРоспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома. Гулять на улице можно на приусадебных участках или в лесопарковых зонах, при условии что дети ни с кем не будут общаться.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Роспотребнадзор призвал родителей не пускать детей на улицу из-за пандемии
Московский Комсомолец22:49
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:35, Ашберн
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Авто
Стартовали продажи Hyundai Venue с мотором от Kia Seltos
Компания Hyundai объявила старт продаж субкомпактного кроссовера Hyundai Venue с новым силовым агрегатом.
Политика
Бундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии
Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн
Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономике в размере 2 трлн долларов в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Константин Сонин пояснил открытое письмо о коронавирусе
Известные российские экономисты написали открытое письмо властям, где раскритиковали идею «нерабочей недели» и призвали к более активным антикризисным мерам.
Шоу-бизнес
Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Общество
Бурков запретил омским пенсионерам выходить из дома
Губернатор Омской области Александр Бурков сегодня, 27 марта, усилил карантинные мероприятия в регионе.
Общество
ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки
Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Общество
OneWeb может обанкротиться после провала переговоров с инвесторами
Компания OneWeb может в ближайшее время обанкротиться и уволить большую часть своих сотрудников, так как не сумела получить расположение инвесторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие
Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие.
Армия и оружие
Российскую ракету на Су-57 распознали в США
Американский журнал Drive посмотрел российское видео Су-57 с запуском ракеты и пришел к выводу, что это, скорее всего, модификация Р-77 «Гадюка».
Авто
Skoda объявила скидки на автомобили в апреле
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
Происшествия
Загоняющий людей по домам в Чечне патруль показали на видео
Загоняющий людей по домам в Чечне патруль показали на видео. Запись опубликовало издание Baza.
Гаджеты
Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля
В семействе настольных процессоров Comet Lake-S будут представлены модели, насчитывающие до десяти ядер и обладающие тактовыми частотами до 5,3 ГГц.
Политика
Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей
Общество
Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
Общество
Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты
Российская авиакомпания "Победа" приостановит все полеты, в том числе внутренние рейсы, до 31 мая.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Путешествия
Ростуризм посоветовал отложить поездки по России
Вечером 27 марта Ростуризм, реагируя на ограничения со стороны правительства и руководителей курортных регионов, опубликовал памятку для туристов «О путешествиях по территории Российской Федерации».
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии
Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «Вконтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Политика
Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране
Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.