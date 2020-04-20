Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Энергетика
Нефтяники начали продавать бензин в убыток
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
Общество
Глава Северной Осетии пообещал помочь пострадавшим из-за коронавируса
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров пообещал помочь всем жителям республики, которые пострадали из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 14:40
Энергетика
Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже нуля
Стоимость ближайших фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) впервые опустилась ниже нулевой отметки.
Собеседник 14:53
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 15:39
Общество
В Гражданском кодексе пропишут соседские права
В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ 16:41
Здоровье
Уровень смертности от коронавируса в России оценили в ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович обратила внимание на то, что в России уровень смертности от новой коронавирусной инфекции очень низкий, однако за последнюю неделю общее количество новых случаев инфицирования в стране увеличилось.
Журналистская правда 07:05
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
Энергетика
Медведев назвал ситуацию со стоимостью нефти «картельным сговором»
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с отрицательными ценами на фьючерсные контракты нефти напоминает «картельный сговор».
Известия 17:25
Космос
Разработан способ получать спутниковые данные о растительном покрове Земли в условиях высокой облачности
Исследователи из Центра экологических исследований имени Гельмгольца создали алгоритм APiC, который способен распознавать на кадрах со спутников 19 различных видов сельскохозяйственных культур с высокой точностью.
Naked Science 14:30
Наука
Китайская вакцина против коронавируса прошла испытания на обезьянах
ToDay News Ufa 09:01
Хоккей
Григоренко перешел из ЦСКА в «Коламбус»
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Михаил Григоренко стал хоккеистом «Коламбус Блю Джекетс».
Нева Спорт 10:41
Общество
Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru вчера в 08:07
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Общество
Госдума приняла законопроект о цифровизации населения
Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели 11:08
Экономика
В России утвердили список системообразующих предприятий
Почти 250 компаний из 15 отраслей вошло в отраслевой список системообразующих предприятий по линии Минпромторга РФ, сообщается на сайте министерства.
ТАСС 18:03
Здоровье
В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию
С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
Башинформ 07:58
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Киберспорт
Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
Metaratings вчера в 15:55
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса
28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.
Ведомости 11:55
Общество
Голикова доложила Путину о ситуации с коронавирусом
В понедельник в формате видеоконференции состоялось совещание по ситуации с коронавирусом с участием президента России Владимира Путина.
Pravda.Ru 07:41