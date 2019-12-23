Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой, чтобы минимизировать вред для организма.

с чего всё началось

Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь, который разрушительно влияет на организм.

Культура «Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы» «Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

Авто Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos в России Kia Seltos в комплектации Luxe поступит на российский рынок в 2020 году по цене от 1 349 900 рублей, говорится на сайте автопроизводителя.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Политика В Минске заявили о возможности нового импульса в отношениях с Россией Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск и Москва могут в ближайшие два-три дня согласовать оставшиеся спорные вопросы по пакету интеграционных документов, а его подписание может придать «абсолютно беспрецедентный новый импульс» двусторонним отношениям.

Политика Кипр, Греция и Израиль анонсировали газопровод 2 января в Афинах соглашение подпишут премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Политика Ротенберг рассказал о ночном звонке Путину из-за Крымского моста Владелец компании "СГМ-Мост" (подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг рассказал о содержании ночного звонка президенту России Владимиру Путину, о котором глава государства упоминал во время проезда по мосту.

Политика Медведев прокомментировал возможность отмены санкций против Украины В начале декабря Медведев, комментируя политику украинского лидера Владимира Зеленского в отношении России, заявил, что главное — чтобы Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».

Здоровье Выявлена опасность чрезмерного потребления воды Доктор сообщила, что избыточное потребление воды провоцирует рост распада белка и приводит к вымыванию из организма человека полезных микроэлементов и витаминов.

Политика Зюганов рассказал о досрочных выборах президента РФ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе выступления на организованной коммунистами конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа" рассказал о досрочных выборах президента РФ.

Авто Российскому авторынку предрекли очередной кризис Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.

Общество Девочка нашла в рождественской открытке сообщение от заключенных Девочка из Лондона обнаружила просьбу о помощи заключенных китайской тюрьмы в рождественской открытке. Об этом сообщает сайт Sky News.

Общество Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Адыгею по телефону пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края.