Здоровье
BFM.ruРоспотребнадзор рекомендовал разбавлять алкоголь водой
Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь, который разрушительно влияет на организм.
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Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой, чтобы минимизировать вред для организма.Интерфакс08:31
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