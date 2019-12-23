Здоровье

BFM.ruBFM.ruРоспотребнадзор рекомендовал разбавлять алкоголь водой

Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь, который разрушительно влияет на организм.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор рекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой 1 к 3

Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой, чтобы минимизировать вред для организма.
Интерфакс08:31

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Роспотребнадзор рассказал, как лучше разбавлять водой крепкий алкоголь

Газета.Ru10:27

Роспотребнадзор рекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой 1 к 3

Интерфакс08:31

Названа оптимальная доза разбавления крепкого алкоголя

Московский Комсомолец10:02

Роспотребнадзор назвал относительно безопасную часовую дозу алкоголя

Rambler News Service09:34

Роспотребнадзор посоветовал разбавлять алкоголь и назвал пропорцию

Lenta.ru09:07

Роспотребнадзор рекомендует разбавлять крепкий алкоголь водой

Эхо Москвы09:04

В России вычислили, сколько алкоголя можно выпивать за час без последствий

URA.Ru10:13
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Строительство газопровода проекта "Северный поток-2" будет продолжено в зимние месяцы.
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Путин назвал «виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы

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Первую собранную в Турции подлодку типа 214 TN спустили на воду

Первую собранную в Турции подводную лодку типа 214 TN спустили в воскресенье, 22 декабря, на воду на военной верфи Гельджюк на северо-западе страны.
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Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
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Кипр, Греция и Израиль анонсировали газопровод

2 января в Афинах соглашение подпишут премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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Ротенберг рассказал о ночном звонке Путину из-за Крымского моста

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Певица Нюша объяснила странное имя дочери

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Российскому авторынку предрекли очередной кризис

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Девочка нашла в рождественской открытке сообщение от заключенных

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Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Адыгею по телефону пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края.
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Главврач Таганрогской БСМП заявил, что во взятках врачей виноваты сами пациенты

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Основным маршрутом поступления трубопроводного газа из России стала Украина — там были задействованы 43% всех российских поставок, около 17 млрд куб. м. Согласно отчету, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля снизилась на 3%.
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Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

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В центре Севастополя обнаружили бомбу времен ВОВ

В центре Севастополя эвакуируют местных жителей из-за обнаружения немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
Телеканал 360° 13:35
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