Здоровье
ИнтерфаксРоспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай
"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте. Ведомство ввело мониторинг рейсов из КНР, на 23 января случаев подозрений на коронавирус не выявлено.
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Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай «до стабилизации эпидемиологической ситуации», говорится в пресс-релизе ведомства.Коммерсантъ19:48
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