с чего всё началось

"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте. Ведомство ввело мониторинг рейсов из КНР, на 23 января случаев подозрений на коронавирус не выявлено.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

Биатлон Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

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