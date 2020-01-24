Здоровье

ИнтерфаксИнтерфаксРоспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте. Ведомство ввело мониторинг рейсов из КНР, на 23 января случаев подозрений на коронавирус не выявлено.
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Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай «до стабилизации эпидемиологической ситуации», говорится
 в пресс-релизе ведомства.
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Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР

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