с чего всё началось

"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте. Ведомство ввело мониторинг рейсов из КНР, на 23 января случаев подозрений на коронавирус не выявлено.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

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Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

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Происшествия В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.

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