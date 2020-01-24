Здоровье
ИнтерфаксРоспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай
"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте. Ведомство ввело мониторинг рейсов из КНР, на 23 января случаев подозрений на коронавирус не выявлено.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Специалисты Роспотребнадзора призвали российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.Российская газетавчера в 19:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Смертельно опасный коронавирус: орловцам рекомендовали отказаться от путешествий в Китай
ОрёлТаймс21 января в 03:50
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Экономика
Названы самые разбогатевшие при премьере Медведеве россияне
Российский Forbes назвал имена самых разбогатевших россиян за то время, когда Дмитрий Медведев был премьер-министром.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Армия и оружие
На видео попал полет российских вертолетов над американским блок-постом в Сирии
Видео с полетом российского вертолет Ми-28Н над блок-постом США выложили в сеть.
Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
Технологии
Видеоигра про гибель человечества от чумы стала популярна в Китае
Хотя Plaque Inc. была выпущена британской студией Ndemic Creations еще в 2012 году, она стала особенно востребована в Китае на фоне распространения нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Названа причина смерти сына Раисы Рязановой Данилы Перова
Актриса Елена Скороходова сообщила на своей странице в Facebook о причинах смерти единственного сына народной артистки РФ Раисы Рязановой Данилы Перова.
Происшествия
В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор
Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.
Футбол
Хавбек тульского «Арсенала» Хлусевич отправился на просмотр в «Порту»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич отправился на просмотр в португальский «Порту».
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Экономика
Ъ: «Россети» хотят списать долги ряда энергосбытовых компаний Кавказа
"Россети" хочет выступить с инициативой создания федерального гарантирующего поставщика, который мог бы взять на себя долги наиболее проблемных энергосбытовых компаний холдинга в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документы компании.
Политика
Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского
Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
Политика
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
Общество
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Авто
Как за аномально теплую зиму расплатятся автовладельцы
Стоит отметить, что помимо минусов теплая зима несет для автомобилистов еще и плюсы.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Общество
Вильфанд прогнозирует зимний февраль в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января, температуры могут опускаться до -10 °С.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Политика
Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг выучить экономику
Глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что когда дело касается защиты окружающей среды, то зачастую трудно найти правильные решения проблем.
Авто
Автодилеры в России отмечают неожиданно высокие продажи машин в январе
Напомним, что в этом году изменились ставки утилизационного сбора, что повлекло за собой массовое повышение цен на транспортные средства, выпущенные в 2020 году.
Общество
В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина
23 января в Рязани на 93-м году жизни скончалась врач Алла Левушкина, старейший практикующий хирург России.
Политика
Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
Общество
Росстат зафиксировал убыль населения в России второй год подряд
Население России на 1 января 2020 года составляло 146 млн 745,1 тыс. человек, сообщил в пятницу Росстат предварительную оценку численности населения страны на начало года.
Общество
В России могут отменить понятие МРОТ
Из Гражданского кодекса РФ могут убрать понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ).