Здоровье
ВедомостиРоспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Китай
«Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в России случаев болезни на выявлено, а санврачи ведут мониторинг за всеми прибывающими из КНР рейсами.
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с чего всё началось
Специалисты Роспотребнадзора призвали российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.Российская газетавчера в 19:28
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Смертельно опасный коронавирус: орловцам рекомендовали отказаться от путешествий в Китай
ОрёлТаймс21 января в 03:50
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