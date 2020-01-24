Здоровье

ВедомостиВедомостиРоспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Китай

«Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в России случаев болезни на выявлено, а санврачи ведут мониторинг за всеми прибывающими из КНР рейсами.
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с чего всё началось
Специалисты Роспотребнадзора призвали
 российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Российская газетавчера в 19:28

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Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения Китая, где продолжается распространение опасного коронавируса

Эхо Москвы00:31

Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в КНР

iReactorвчера в 21:01

Смертельно опасный коронавирус: орловцам рекомендовали отказаться от путешествий в Китай

ОрёлТаймс21 января в 03:50

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Китай из-за коронавируса

ТАССвчера в 19:24

Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок в Китай

Российская газетавчера в 19:28

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

Интерфаксвчера в 19:21

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай

РБКвчера в 19:34
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Происшествия

В Подмосковье горят торговые ряды

Газета.Ru вчера в 22:43
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Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
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«Атлетико» проиграл в Кубке Испании клубу 3-го дивизиона

«Атлетико» не смог выйти в 1/8 финала Кубка Испании. Команда Диего Симеоне в дополнительное время проиграла клубу 3-го дивизиона.
Спорт-Экспресс вчера в 17:38
Общество

Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Lenta.ru вчера в 21:38
Общество

В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

В США двух граждан России приговорили к 12 тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Газета.Ru 00:44
Происшествия

В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде

Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде инспектора по пожарному надзору, задержанного по делу о гибели людей в отеле, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 07:36
Политика

Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле

Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
ИА Новороссия вчера в 03:13
Политика

«Ъ»: основатель Faberlic возглавит новую партию

Основатель и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев возглавит новую партию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 00:19
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за найденных в заброшенном доме детей в Чите

Известия вчера в 23:42
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Кино

В Воронеже пройдет фестиваль скандинавского короткометражного кино

25 января в Воронеже пройдет фестиваль скандинавского короткометражного кино Nordic Shorts.
КП - Воронеж 21 января в 06:26
Футбол

Комличенко 24 января пройдёт медосмотр в «Динамо»

Чемпионат вчера в 15:07
Авто

В 2019 году российский рынок электромобилей вырос в 2,5 раза

ГЛАС.RU вчера в 12:08
Происшествия

Летевший в Ереван самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

По предварительным данным, утром 24 января самолет Airbus А-320 вылетел из Кольцово в Ереван, но во время набора высоты у лайнера сработал датчик неисправности шасси.
РБК 00:48
Политика

В ООН одобрили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза

Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Газета.Ru вчера в 15:18
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Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Общество

В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса

В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
РБК 00:09
Политика

Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Фармацевтический вестник 22 января в 18:21
Армия и оружие

Американские системы ПРО «Patriot» бессильны против советских ракет

Американские системы ПРО "Patriot", которые должны защищать небо Саудовской Аравии, абсолютно бесполезны, если в дело вступают крылатые ракеты, произведенные в СССР.
Pravda.Ru вчера в 01:21
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM вчера в 19:07
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Lenta.ru вчера в 16:26
Теннис

Теннисистка Возняцки эмоционально завершила карьеру

Датская теннисистка Каролина Возняцки покинула Открытый чемпионат Австралии - Australian Open.
Газета.Ru 00:16
Общество

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Общество

Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Шоу-бизнес

Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac

Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.
Народные новости вчера в 04:23
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru вчера в 08:05
Гаджеты

Стартовали продажи сверхпрочного российского планшета MIG T10

Стартовали продажи нового отечественного планшета MIG T10, который отличается особой прочностью и работает на базе российской ОС Astra Linux.
ФАН вчера в 17:52
Происшествия

Российский подросток внезапно упал на пол и умер без видимых причин

В городе Балашове Саратовской области 16-летний подросток внезапно упал на пол и умер.
Lenta.ru 00:50
Происшествия

В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме

Российская газета вчера в 22:48
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