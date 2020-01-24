с чего всё началось

«Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в России случаев болезни на выявлено, а санврачи ведут мониторинг за всеми прибывающими из КНР рейсами.

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Китай

Общество Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.

Политика Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Происшествия Летевший в Ереван самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности По предварительным данным, утром 24 января самолет Airbus А-320 вылетел из Кольцово в Ереван, но во время набора высоты у лайнера сработал датчик неисправности шасси.

Политика В ООН одобрили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.

Общество В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.

Общество Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.

Шоу-бизнес Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.