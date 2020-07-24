Общество
КультуроманияРоспотребнадзор рекомендовал запретить продажу еды во время спектаклей
Роспотребнадзор рекомендует театрам и концертным организациям запретить продажу продуктов питания на спектаклях и концертах. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.
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Транспорт
Четыре станции Сокольнической линии метро Москвы закрылись до 28 июля
Станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии московского метро с 14 июля по 19 августа работают по особому графику.
ТАСС 16:36
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Политика
Посольство Армении призвало соотечественников избегать провокаций
Союз армян России выпустил заявление посольства Республики Армения в России, призвав граждан соблюдать законодательство страны, в которой они находятся.
Общественная служба новостей 16:34
Происшествия
Не сдали карты: страховщики нашли повод не платить по ОСАГО
Согласно законодательству, страховщики не оформляют полисы ОСАГО для автомобилей старше трех лет без прохождения ТО.
Известия 17:02
Армия и оружие
Армия Израиля сообщила об атаке по целям на юге Сирии
«В ответ наш летательный аппарат нанёс удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооружённым силам», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:57
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Общество
«Яндекс» обновит систему подписок «Плюс» и повысит цены
«Яндекс» вводит изменения в систему подписок «Плюс» и делает сервис дороже.
Sostav.ru 09:20
Кино
Опубликован тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»
Релиз супергеройской картины несколько раз переносили и сейчас он намечен на 27 августа.
Evo-rus.com 06:22
Кино
HBO приступила к съемкам приквела «Игры престолов»
Студия HBO приступила к работе над долгожданным приквелом к сериалу "Игра престолов".
Газета.Ru вчера в 09:06
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском 17:13
Хоккей
Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип
Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.
CT news 04:56
Шоу-бизнес
Анну Седокову в семь лет пытался изнасиловать педофил
Peterburg2.ru 15:35
Политика
Трамп ослабил ограничения на экспорт американских беспилотников
Президент США Дональд Трамп ослабил ограничения экспортного контроля при продаже американских военных беспилотников другим странам.
Газета.Ru 16:50
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
По итогу при малых количествах еды Насте удалось добиться дефицита калорий, что помогло ей постепенно избавляться от подкожных отложений.
CT news 15:59
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой Ксения отпраздновала свадьбу во второй раз
Главная сваха страны выдала дочь замуж в московском Дворце бракосочетания №1. По словам Сябитовой, свадьба в условиях пандемии прошла достаточно скромно.
Evo-rus.com 09:30
Политика
Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд
Американский сенат одобрил свою версию бюджета Пентагона на 2021 финансовый год. 2021 финансовый год начнется 1 октября текущего 2020 года.
ПРАЙМ 02:16
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.
РБК вчера в 18:02
Игры
TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры
В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.
CyberSport.ru вчера в 12:02
Происшествия
В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик.
ТАСС 16:18
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело вчера в 11:13
Игры
Halo Infinite получит локальный кооператив со сплитскрином
В Halo Infinite можно будет сыграть в кооперативе, а также в режиме сплитскрина.
CyberSport.ru 00:12
Общество
С 25 июля разрешена работа ресторанов и кафе в Калининграде
«Остаются закрытыми рестораны, бары, кафе и фудкорты, расположенные в торговых центрах и комплексах, однако не ограничивается работа их летних террас», - добавили в правительстве.
Каскад 12:00
Религия
Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман
10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея.
Lenta.ru 14:40
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Происшествия
На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса
Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:54
Политика
В МИД пояснили выбор Танзании для возобновления авиасообщения
Включение Танзании в список из трех стран, с которыми Россия восстанавливает авиасообщение, объясняется популярностью страны у российских туристов.
Московский Комсомолец 16:23