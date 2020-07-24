Роспотребнадзор рекомендует театрам и концертным организациям запретить продажу продуктов питания на спектаклях и концертах. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

Роспотребнадзор рекомендовал запретить продажу еды во время спектаклей

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