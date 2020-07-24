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Культуромания

Роспотребнадзор рекомендовал запретить продажу еды во время спектаклей

Роспотребнадзор рекомендует театрам и концертным организациям запретить продажу продуктов питания на спектаклях и концертах. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.В источнике
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Коммерсантъ

Зрители смогут посещать театры и концерты только в масках

Коммерсантъвчера в 10:10
RT на русском

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров

RT на русскомвчера в 09:34
РБК

Роспотребнадзор потребовал ходить на концерты и в театры только в масках

РБКвчера в 09:38
Известия

Роспотребнадзор разрешил посещать театры в масках

Известиявчера в 09:45
ТАСС

Рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению работы театров

ТАССвчера в 09:24
РИА Новости

Театрам рекомендовали запретить продажу еды во время спектаклей

РИА Новостивчера в 09:47
Газета.Ru

Театрам порекомендовали закрыть буфеты

Газета.Ruвчера в 10:20
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США могли бы продать Польше танки «Абрамс» для сдерживания России

Вашингтон, 24 июля 2020, 10:55 — REGNUM США могли бы продать свои танки M-1 «Абрамс» Польше, которая является важным элементом НАТО по сдерживанию России, заявил аналитик Дан Гуре 23 июля в статье для Real Clear Defense.
REGNUMвчера в 03:55
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Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.
РБКвчера в 18:02
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Зеленский предложил Египту сотрудничество в космической сфере

ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси обсудил возможность усиления сотрудничества государств в космической отрасли.
РЕН ТВ18:24
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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