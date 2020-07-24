Общество
КультуроманияРоспотребнадзор рекомендовал запретить продажу еды во время спектаклей
Роспотребнадзор рекомендует театрам и концертным организациям запретить продажу продуктов питания на спектаклях и концертах. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.
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Космос
Раз в 170 лет: что предвещает парад планет
При параде планеты Солнечной системы находятся по одну сторону от Солнца.
TV BRICS 06:10
Религия
В Святой Софии проводится первый с 1934 года намаз
В Турции в Святой Софии проводится первый с 1934 года пятничный намаз (мусульманская молитва).
Коммерсантъ 07:56
Экономика
В Совфеде оценили предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате РФ предложили поддержать российских пенсионеров единовременными выплатами в размере 15 тыс. рублей.
Солидарность 22 июля в 05:44
Общество
Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:34
Происшествия
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
РИА Новости вчера в 10:49
Политика
Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным
РИА Новости 13:13
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Политика
Глава нацразведки США обвинил Россию в подрыве доверия к выборам
Глава национальной разведки США Уильям Иванина обвинил Россию в распространении дезинформации в США с целью "подорвать уверенность в демократических процессах" выборов.
РИА Новости 13:34
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Происшествия
Экс-чиновник Генпрокуратуры признал вину в насилии над полицейским
Бывший сотрудник Генпрокуратуры Игорь Мыльников признал вину в насилии над полицейским.
Известия 08:22
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
Общество
Голикова назвала страны, куда россияне смогут полететь с 1 августа
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что с 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Газета.Ru 06:44
Путешествия
Больше всего россияне ждут полетов в Турцию, Белоруссию и Египет
На втором месте списка с результатом в 14% оказалась Беларусь. Третью позицию поделили Египет и Греция, набрав по 7% голосов респондентов.
Цензуры.Нет 11:57
Здоровье
В Волгоградской области остаются пять крупных очагов коронавируса
На сегодняшний день активными остаются пять очагов коронавируса. Один в ближайшие дни снимается, – пояснила Ольга Зубарева.
ИА Городские вести. Волгоград 08:27
Происшествия
В шахте рудника в Норильске произошло подтопление
Российская газета 10:16
Армия и оружие
Российские вертолётоносцы проекта 23900 смогут быть плавучими штабами
Два больших десантных корабля-вертолетоносца, строительство которых началось в Крыму, станут плавучими штабами, а не только мощным наступательным средством.
Военное дело 11:15
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 22 июля в 15:11
Экономика
Набиуллина назвала нецелесообразным хеджирование цен на нефть в РФ
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что хеджирование цен на нефть по примеру Мексики для России является нецелесообразным решением, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:25
Общество
Виктора Шендеровича обвинили в домогательствах
Публициста Виктора Шендеровича обвинили в непристойном поведении журналистка Лидия Михальченко, а также Ольга Крассак и Мари Троицкая.
BFM.ru 13:22
Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица
К 35-летию со дня установки памятника на могилу Владимира Высоцкого, скульптор поменял выражение бронзового лица поэта.
Российская газета вчера в 14:43
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Общество
В Альфа-банке подтвердили утечку данных некоторых клиентов
Ранее газета «Известия» написала, что в даркнете появилось сообщение о продаже базы данных клиентов Альфа-банка и других кредитных организаций.
BFM.ru 12:50
Происшествия
В Москве охранник избил водителя скорой помощи
В Москве сотрудники ЧОП напали на водителя скорой помощи. Инцидент произошел у больницы №15. Мужчина получил несколько ушибов головы.
ТВ Центр 14:01
Футбол
«Вест Хэм» хочет продать Андрея Ярмоленко
Ярмоленко выступает за «Вест Хэм» с лета 2018 года.
Чемпионат 13:13
Политика
Суд закрыл административное дело против Зеленского
Печерский районный суд Киева закрыл дело о нарушении антикоррупционного законодательства в отношении президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:08