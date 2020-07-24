Общество

КультуроманияКультуроманияРоспотребнадзор рекомендовал запретить продажу еды во время спектаклей

Роспотребнадзор рекомендует театрам и концертным организациям запретить продажу продуктов питания на спектаклях и концертах. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.
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Зрители смогут посещать театры и концерты только в масках

Коммерсантъ10:10

Театрам рекомендовали запретить продажу еды во время спектаклей

РИА Новости09:47

Роспотребнадзор потребовал ходить на концерты и в театры только в масках

РБК09:38

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров

RT на русском09:34

Рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению работы театров

ТАСС09:24

Роспотребнадзор разрешил посещать театры в масках

Известия09:45

Театрам порекомендовали закрыть буфеты

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