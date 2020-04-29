Коронавирус
МР7.руРоспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
В ведомстве просят отказаться от прогулок и контактов с друзьями и родственниками. Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников. Рекомендации опубликовали на официальном сайте ведомства 29 апреля.
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с чего всё началось
Основная рекомендация - "продолжать строго соблюдать режим самоизоляции", говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства в среду.Интерфакс04:29
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