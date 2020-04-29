с чего всё началось

В ведомстве просят отказаться от прогулок и контактов с друзьями и родственниками. Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников. Рекомендации опубликовали на официальном сайте ведомства 29 апреля.

Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники

Общество Ubisoft анонсирует Assassin’s Creed в прямом эфире Ubisoft решила оригинальным образом анонсировать новую часть Assassin's Creed — художник BossLogic в прямом эфире рисует ключевой постер проекта, после чего станет известен сеттинг проекта.

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями.

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. 330

Политика Глава «Оператора ГТС Украины» оценил ситуацию с контрактом «Газпрома» Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта. 617

Футбол Биджиев рассказал о несостоявшемся переходе Кака в «Локомотив» Бывший технический директор «Локомотива» Хасан Биджиев рассказал, как «железнодорожники» присматривались к Кака до ЧМ-2002.

Политика В России продлили запрет на въезд иностранцев С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства. 99

Общество С 4 мая в Польше возобновят работу отели и торговые центры Новый Калининград С понедельника, 4 мая, в Польше возобновят работу отели и торговые центры.

Происшествия Вора в законе Тенгуляша избили за перекусы во время голодовки Арестанты избили находящего в ИВС абхазского вора в законе Тенгиза Лакербая, известного в криминальном мире как Тенгуляш Сухумский, за тайные перекусы во время объявленной голодовки, сообщает «Прайм Крайм». 3

Здоровье В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286. 63

Общество В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19 Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 21

Происшествия У главврача липецкой больницы подтвердили коронавирус Ранее областные власти сообщали, что в Липецкой городской больнице №4 "Липецк-Мед", Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице имели место случаи, когда медработники "не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом".

Политика Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии. 40

Здоровье «Яндекс» выделит 25 тыс. бесплатных поездок для НКО, помогающим бороться с COVID-19 "Яндекс" в рамках проекта "Помощь рядом" предоставит некоммерческим организациям (НКО) 25 тыс. бесплатных поездок для перевозки врачей и волонтеров, которые оказывают помощь во время пандемии.

Религия Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс». 231

Общество Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 1,6K

Политика Медведев призвал единороссов перечислить месячную зарплату врачам Лидер "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил депутатам-единороссам в Госдуме, сенаторам, депутатам региональных заксобраний выплатить членские взносы в размере месячной зарплаты. 892

Общество Белоруссия купила первую партию нефти у Saudi Aramco «Белоруссия закупила первую партию нефти объёмом 80 тыс. тонн у нефтяной компании Saudi Aramco», — приводит его слова ТАСС.

Шоу-бизнес Супермодель Джиджи Хадид и музыкант Зейн Малик ждут первенца Джиджи Хадид и Зейн Малик расставались примерно на год: в конце декабря 2018 года фанаты пары обнаружили, что модель и музыкант не выложили в Instagram совместное фото с рождественского ужина и, по всей видимости, вообще не отмечали праздник вместе. 3