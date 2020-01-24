Здоровье

ВедомостиВедомостиРоспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Китай

«Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в России случаев болезни на выявлено, а санврачи ведут мониторинг за всеми прибывающими из КНР рейсами.
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с чего всё началось
Специалисты Роспотребнадзора призвали
 российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Российская газетавчера в 19:28

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Роспотребнадзор сохраняет рекомендацию для граждан РФ воздержаться от посещения Китая

Интерфакс02:55

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения Китая, где продолжается распространение опасного коронавируса

Эхо Москвы00:31

Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Китай

Gazeta.SPbвчера в 21:47

Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в КНР

iReactorвчера в 21:01

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Китай из-за коронавируса

ТАССвчера в 19:24

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в китайский город Ухань

Говорит Москва21 января в 07:00

Смертельно опасный коронавирус: орловцам рекомендовали отказаться от путешествий в Китай

ОрёлТаймс21 января в 03:50
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Здоровье

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25

Число летальных исходов в результате заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось в Китае до 25, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 20:31
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В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Lenta.ru 00:32
Авто

Регистрация автомобилей в дилерских центрах откладывается

Изначально закон о регистрации автомобилей в дилерских центрах должен был вступить в силу летом 2019 года.
Коммерсантъ FM 21 января в 13:04
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РИА Новости вчера в 17:18
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Lenta.ru вчера в 21:38
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Как поправки в Конституцию изменят систему управления страной

Суть поправки: По запросу президента проверяет на соответствие Конституции федеральных законов после их принятия Госдумой и одобрения Советом Федерации, но до вступления в силу.
Ведомости вчера в 05:26
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
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В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере

Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
RT на русском 03:34
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В серию систем жидкостного охлаждения EK-AIO вошли три модели

3DNews 03:12
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Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости 02:40
Политика

Израильские военные попросили Путина сфотографироваться с ними

ФАН вчера в 10:47
Кино

Катерина Гордеева сняла документальный фильм о войне в Афганистане

Piter.tv 02:32
Происшествия

В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре

В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Российская газета 03:21
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Шоу «Слабое звено» возвращается в телеэфир

Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир с той же ведущей – Марией Киселевой.
Ревизор.ру 03:37
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru вчера в 03:19
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Происшествия

Кровавая бойня с бензопилой произошла под Омском

В Павлоградском районе под Омском произошла массовая бойня с битой и бензопилой, сообщает Om1.ru.
Газета.Ru 02:44
Армия и оружие

Forbes назвал слабое место США в возможной войне в Евразии

Пятый канал 00:43
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News вчера в 11:17
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Население Украины сократилось на 11,5 млн человек

Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
BFM.ru вчера в 09:23
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

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Авто

Новый Toyota Harrier получит название Venza

Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
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Наука

Ученые восстановили голос египетского жреца, жившего 3000 лет назад

Получился звук, похожий на «э». В статье также говорится, что жрец умер в возрасте 50 лет, а на его саркофаге написана просьба к богам вернуть ему голос.
Телеканал 360° 03:45
Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Газета.Ru 01:41
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 03:43
Общество

Первый в 2020 году российский космический пуск отложили

Запуск российского военного спутника связи «Меридиан-М» с космодрома Плесецк, отложен на сутки по техническим причинам, сообщили источники в ракетно-космической отрасли.
Взгляд.ру 02:51
Экономика

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Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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Общество

Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.
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Происшествия

В Пензе девятиклассник умер во время урока

Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
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Политика

Латвия опустилась на 44-е место в рейтинге восприятия коррупции

В рейтинге восприятия коррупции, который ежегодно публикует Transparency International, Латвия потеряла две позиции и скатилась на 44-е место из 180 стран мира.
REGNUM вчера в 09:23
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